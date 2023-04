Az elmúlt hetekben sokat írtunk arról, hogy az osztályozós és a kiesést érő helyek elől menekülő Nyíregyháza Spartacusnak nehéz a helyzete, mert minden meccsen győzelemre kell törekedni, de legalábbis nem szenvedhet vereséget. Utóbbit sikerült megvalósítani az elmúlt négy fordulóban. Kérdés, a csapat meddig tudja mentálisan kezelni azt a nyomást, hogy folyamatosan kényszerhelyzetben kell futballoznia.

– Sok munka van abban, hogy kezelni tudjuk – válaszolt a felvezetésre Fekete Tivadar sportigazgató, aki vezetőedzője is a Szparinak. – Vannak jelei annak, hogy sokat előreléptünk a korábbiakhoz képest, ez megmutatkozik abban is, hogy négy mérkőzése nem kaptunk ki. Sajnos korábban olyan helyzetbe került a csapat, ami miatt a mögöttünk hagyott három döntetlen és egy győzelem nem akkora érték, mint amekkora lehetne. Látszik, hogy az NB II.-ben egyik csapatnak sincs könnyű dolga, mindenkit eléri a negatív széria, emiatt értékelem pozitívnak, hogy a játékunk rendben van és pontokat szerzünk. Persze, ha a három döntetlenből kettőt megnyertünk volna, már most kedvező pozícióban állhatnánk.

Ezúttal sem pihenhetett a gárda, hiszen már szerdán a 14. helyen álló Mosonmagyaróvárt fogadja Balmazújvárosban.

– Az elmúlt mérkőzéseken is látszik, hogy a mosonmagyaróváriak leegyszerűsített játékot játszanak, inkább az ellenfelek dominálnak, míg ők alkalmazkodnak – mutatta be a szakember a riválist. – Biztosan masszív védekezésre rendezkednek be ellenünk is, minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy az elmúlt hetekhez hasonlóan mi irányítsuk a játékot. Továbbra is csak a győzelem elfogadható!

A Szpari feladatát nehezíti, hogy a hiányzói között három támadó van. Myke Ramos és Jánvári Gábor sérülés miatt továbbra sem bevethető, Adamcsek Máté is jelezte, hogy nem tudja vállalni a játékot szerdán, Novák Csanád és Gengeliczki Gergő pedig eltiltott.

Labdarúgás: NB II., 34. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Mosonmagyaróvár, Balmazújváros, szerda, 17.

További mérkőzések: ETO FC Győr–Budafok, Ajka–Gyirmót, Csákvár–Kozármisleny, Haladás–Békéscsaba, Siófok–Dorog, Pécs–Kazincbarcika, DVTK–Szeged, Tiszakécske–MTK, Soroksár–Szentlőrinc.

A bajnokság állása

1. DVTK 33 24 2 7 68–32 74

2. MTK 33 20 6 7 82–45 66

3. Ajka 33 17 7 9 47–33 58

4. Gyirmótr 33 16 8 9 57–40 56

5. Szeged 33 15 9 9 41–34 54

6. Pécs 33 12 13 8 32–29 49

7. Haladás 33 13 9 11 50–48 48

8. Soroksár 33 12 12 9 49–47 48

9. Siófok 33 12 9 12 38–47 45

10. Győr 33 11 10 12 33–34 43

11. Budafok 33 11 9 13 36–42 42

12. Kazincbarcika 33 11 8 14 39–52 41

13. Tiszakécske 33 11 7 15 32–42 40

14. M.óvár 33 10 9 14 32–40 39

15. Csákvár 33 8 13 12 36–40 37

16. Nyíregyháza 33 8 10 15 41–48 34

17. Békéscsaba 33 7 12 14 41–48 33

18. Szentlőrinc 33 7 12 14 38–51 33

19. Kozármisleny 33 8 8 17 39–57 32

20. Dorog 33 6 9 18 28–50 27