Hiába azonban a felfokozott hangulat, a Kaposvár indított jobban. A hálónál határozottabban voltak jelen a vendégek, a mieink sehogy nem tudtak föléjük nőni, ráadásul nyitásokat is rontottak. Anija Jurdza megoldásai bizakodásra adtak okot, de végig a somogyiak jártak előrébb.

A második játszma elején is a KNRC volt élesebb, ám Merve Cepni blokkjai feltüzelték a nyíregyháziakat. Nagy fordítás után időkérés sem törte meg a Fatum lendületét, az éledező Selena Leban szerezte a következő pontot. Nem Cepni volt az egyetlen dicsérhető center, Lászlop Alexandra is rendre hozzászólt, az ő egyik ütése lélekölő volt a vendégek számára, nem is tudtak már visszajönni.

Nagyot javultak a hazaiak nyitásai, Tóth Fruzsina többször is mentett és egyre jobban játszott Leban. A harmadik szettben a Fatum irányított (8:0), s bár a Kaposvár zárkózott nagy hátrányból, segített Tomás Varga időkérése. Húsz tizenhétnél először villant igazán nagyot Kristina Belova, a szettet pedig Lászlop sánca zárta le. Az ő pontjával indult a következő játszma, amiben már a továbbjutásért küzdött a Nyíregyháza. Volt itt bődületes ütés Jurdzától, pontot érő blokkok – extázisban röplabdáztak a hazaiak.

A vendégek hibákból élve kapaszkodtak, de Leban többször eredményes volt, Lászlop sáncolt, amivel újra lendületbe került a Fatum. Az akaratot mutatja Leban „reklámtábla-romboló” mentése, ez érdekes módon mégsem a mieinknek segített, hanem a Kaposvár jött közelebb nyolcpontos hátrányból. Tizennyolc tizenhatnál megint a szlovén szerzett fontos pontot, kicsivel később Cepni egymás után kétszer sáncolt jól, meccslabdához jutott a Nyíregyháza. A mindent eldöntő pont kaposvári hibából született meg, ez sem csökkentette a hazai örömöt.

A Fatum-Nyíregyháza bejutott a bajnokság elődöntőjébe, ott a címvédő Vasassal csap össze.

Röplabda: női Extraliga, negyeddöntő, 5. mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–Kaposvár 3:1 (-20, 17, 19, 20)

Continental Aréna, v.: Halász, Bátkai-Katona.

Nyíregyháza: Cicic 7, Leban 16, Lászlop 10, Jurdza 17, Belova 8, Cepni 13. Csere: Tóth F. (liberó). Vezetőedző: Tomás Varga.

Kaposvár: Maggioni 3, Szedmák 10, Bodovics 3, Ubavics 21, Godó 15, Gyimes 7. Csere: Radnai Lili (liberó), Hegyi, Radnai Luca, Renko-Ilic. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (24 perc): 3:3, 4:6, 7:10, 11:10, 11:15, 15:18, 18:23. 2. játszma (22): 2:1, 3:5, 9:6, 12:7, 14:8, 17:10, 20:13, 24:17. 3. játszma (26): 8:0 12:5, 15:10, 18:11, 18:14, 20:17, 23:18. 4. játszma (26): 1:0, 5:2, 6:5, 9:5, 9:9, 14:9, 18:10, 18:16, 20:16, 22:17, 22:20.