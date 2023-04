Nyíregyháza II.–Nagyecsed 3–1 (1–0)

Nyíregyháza, v.: Takács.

Nyíregyháza II.: Talián – Vámos, Herczku, Szücs (Spisák), Oláh (Cseh), Gönczör, Kovács (Czimer-Nyitrai), Tagai, Girdán (Torkos), Erdei (Garda), Szopkó. Edző: Burányi Tamás.

Nagyecsed: Makó – Sarkadi G. (Demeter), Nyíregyházi, Pócsi, Kóka, Terdik, Urbin, Erdős, Szabó, Rácz, Somlyai. Edző: Harbula Balázs. Gól: Kovács, Oláh, Cseh, illetve Urbin.

Burányi Tamás: – Magabiztosan kezdtük a mérkőzést, már az első félidőben is sok lehetőségünk volt, de a befejezések nem mindig sikerültek, a félidő végén megszereztük a vezetést. A második játékrészben is rengeteg helyzetet dolgoztunk ki és jó ütemben szereztük a gólokat, a végén akár több góllal is nyerhettünk volna. Örülök, hogy a fiatalok is jól szálltak be a játékba és kivették a részüket a győzelemből.

Harbula Balázs: – Tartalékos összeállításban az első félidőben voltak lehetőségeink kontrából és pontrúgásból, sajnos, megint demoralizáló pillanatban, az első félidő végén kaptunk gólt. A szünet után a hazai csapat friss emberei eldöntötték a mérkőzést. Gratulálok a Szparinak!



Tarpa–Mátészalka 1–0 (0–0)

Tarpa, v.: Varga.

Tarpa: Zenikov – Gál, Zajka, Dolináj, Bodan, Romancsuk (Molnár), Kobály (Bella), Moticska, Kofel, Kosztik (Csizikov), Lovincsuk. Edző: Bubis Iván.

Mátészalka: Szilágyi – Szabó, Szántó (Virág), Tangel (Drabik), Farkas (Barta), Huszti, Csáki, Gergely M., Magyari (Hevele), Bodó, Fejes. Edző: Kiss Tamás. Gól: Kosztik.

Bubis Iván: – Az első félidőben nem volt veszélyes a kapura egyik csapat sem, a második félidő elején egy nagyon szép támadás után sikerült megszerezni a vezetést, ahogy telt az idő, az ellenfél természetesen jött előre, de annyira nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Nagyot küzdöttek ismét a srácok, amihez gratulálok nekik és köszönjük a szurkolóinknak a biztatást!

Kiss Tamás: – Ezen a mérkőzésen semmiféleképpen nem érdemeltünk vereséget, ebben a találkozóban úgy érzem, hogy több volt. A srácok közül senkit nem tudok elmarasztalni, mindenki megpróbált mindent megtenni annak érdekében, hogy minimum döntetlenre hozzuk a meccset.



Nyírbátor–Nyírmeggyes 4–3 (2–1)

Nyírbátor, v.: Hegedűs.

Nyírbátor: Kiss –Czerula, Szabó, Pálvölgyi (Lukács), Bakó (Medve), Nógrádi, Varga, Erdei, Seres, Török (Sőre), Lukács T. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Nyírmeggyes: Zán – Nagy, Török, Éles, Preg, Sitku (Hadadi), Máté (Tőkés), Gönczör, Ács, Szondi (Székelyi), Molnár. Edző: Kovács László. Gól: Török 2, Pálvölgyi, Bakó, illetve Szondi, Török, Ács.

Erdei Zoltán: – Tudtuk azt, hogy nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, sajnos három egyes vezetésünknél jött egy kisebb rövidzárlat, de a végén már nem tudtunk másnak örülni, csak a győzelemnek.

Kovács László: – Nagyon gyenge mérkőzésen szenvedtünk vereséget, ez a produkciónk hasonlított az őszi szereplésünkhöz, nagyon csalódott vagyok. A csapat mielőbbi gyógyulást kíván Szondi Ricsinek és további sok sikert a Bátornak!



Újfehértó–Csenger 2–3 (1–3)

Téglás, v.: Pethő.

Újfehértó: Nagy – Makács (Seres), Simonka, Angyal, Hudák, Zámbó, Pallai, Daróczi (Varga), Somogyi (Bodnár), Benke, Szilágyi, (Csáki). Edző: Piskóti Zsolt.

Csenger: Sass – Katona, Popovics, Nagy, Antal, Barcsay, Mészáros, Osváth, Peterman, Gaál, Szedlacsek. Edző: Barcsay István. Gól: Somogyi, Varga, illetve Popovics 2, Katona. Kiállítva: Popovics (90.)

Piskóti Zsolt: – Sajnos, ilyen a foci, nincs ezzel semmi probléma. Minden ellenfél azért megy fel a pályára, hogy nyerjen. Egy félidő előnyt adtunk a Csengernek, majd hiába alakítottunk ki rengeteg helyzetet, nem sikerült értékesíteni ezeket. Igazságtalan a labdarúgás, de ilyenkor kell higgadtnak maradni, felemelni a fejünket és megcsinálni a következő feladatokat.

Barcsay István: – Erre a mérkőzésre sajnos nem tudtunk megfelelő létszámban kiállni, ennek ellenére a fiúk elhitték, hogy van keresnivalónk a bajnokjelölt csapat otthonában. Mindig szoktam mondani az öltözőben, hogy a jóból kevés kell és ez be is bizonyosodott, mert a fiúk maximális teljesítményt nyújtottak. Gratulálok a hozzáállásukhoz és a jó eredmény eléréséhez, köszönjük a korrekt játékvezetést!