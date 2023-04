Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 26. forduló

Nyírbéltek–Ibrány 3–2 (1–1)

Nyírbéltek, v.: Veres.

Nyírbéltek: Ritli – Ricsei, Boldizsár, Szabó, Nemes (Bákai), Jónucz, Varga, Tóth, Orosz, Fleisz, Fischer. Edző: Körmös Miklós.

Ibrány: Tóth – Bégányi (Bészély), Mező, Molnár (Udovik), Kállai, Farkas, Buka (Barzó), Szabó, Nagy (Szikszay), Zubora.

Edző: Kató István.

Gól: Fleisz 2 (egyet 11-esből), Nemes, illetve Mező (11-esből), Kállai.

Körmös Miklós: – Egy döntetlenszagú mérkőzés végén, ha egy kis szerencsével is, de sikerült itthon tartanunk a három pontot.

Kató István: – A szerencsésebb csapat nyert, pedig nem érdemeltünk vereséget.

Kállósemjén–Balkány 3–0 (0–0)

Kállósemjén, v.: Tomori.

Kállósemjén: Ovszijenko – Lakatos B., Hegedűs (Docsa), Kornutjak, Szabó (Vass), Danó, Hamza, Pekk (Marozsán), Törtei, Lakatos L. (Bodnár), Gömze (Gyulai).

Játékos-edző: Volodimir Ovszijenko.

Balkány: Kanócz – Fekete, Kerecsen, Selymes, Tóth (Bakosi), Haller, Vasas, Csatári (Fodor), Németi, Pallai, Zakor G. (Zakor J.).

Edző: Mirgai László.

Gól: Hamza 2, Hegedűs.

Volodimir Ovszijenko: – Sok helyzetet alakítottunk ki az első félidőben, de sokáig nem találtuk a jól védekező Balkány kapujához a kulcsot. A szünetben aztán átbeszéltünk néhány dolgot, majd eldöntöttük a mérkőzést. További sok sikert a Balkánynak!

Mirgai László: – Döntetlennel zárult az első félidő, viszont azt el kell ismernünk, hogy a hazaiaknak több helyzetük volt, viszont mi is ki tudtunk alakítani két ziccert. Nagyon sportszerű volt az első negyvenöt perc, de amikor bejöttünk az öltözőbe olyan történt, amit eddigi pályafutásom során még nem éltem meg. A hazaiak elnöke nekiment a játékvezetőnek, majd a kapusomat a falnak lökte. Nem is értettük, hogy mi történik, hiszen szerintünk korrekt volt a játékvezetés, azonban a második játékrészben, ezután az incidens után, már teljesen másképp fújtak, amit az is bizonyít, hogy 1–0-s hazai vezetésnél rögtön rúgtunk egy szabályos gólt, amit az egyes számú partjelző lengetésére nem adtak meg. Nem sokra rá megkaptuk a második találatot. Tisztességtelen volt, ahogyan ez a partjelző lengetett, a nézőkkel beszélgetett, nem is figyelte a mérkőzést, ezzel tönkre téve a munkánkat, bár hozzáteszem, hogy azért a hazai egy jobb csapat, így segítség nélkül is nyertek volna, de a játékosaimat ezzel tönkretette. Mi a kiesés ellen harcolunk, így ezeket a gyerekeket újra fel kell építeni a következő meccsre. Engem kiállítottak és közben nevetett a partjelző úr. Szégyen, ami a második félidőben történt.

A bajnokság állása

1. Újfehértó 24 16 6 2 52-10 54

2. Kállósemjén 24 16 5 3 58-16 53

3. Nyíregyháza II. 25 15 4 6 51-23 49

4. Tarpa 24 13 6 5 52-20 45

5. Mátészalka 25 12 4 9 34-26 40

6. Nyírbéltek 24 12 2 10 35-38 38

7. Kemecse 24 11 3 10 45-47 36

8. Csenger 25 9 4 12 46-57 31

9. Nyírbátor 24 8 5 11 39-55 29

10. Mándok 24 7 6 11 30-38 27

11. Nagyecsed 24 6 8 10 22-34 26

12. Vásárosnamény 24 6 4 14 32-50 22

13. Balkány 24 6 3 15 26-60 21

14. Ibrány 24 5 6 13 31-46 21

15. Nyírmeggyes 25 5 4 16 34-67 19