Vármegyei rangadóval folytatódik az NB III.-as labdarúgó-bajnokság Keleti csoportja. A négy mérkőzés óta veretlen, s immáron a tabella hetedik helyére előrelépő Sényő-Carnifex FC fogadja a szintén remek formában lévő, sorozatban három sikernél járó tizenegyedik Kisvárda II.-őt.

Jól ismerik egymást a csapatok

– A Tiszafüred ellen voltak azért fontos hiányzóink a rutinosabb játékosaink közül, így egy lényegesen fiatalabb csapattal léptünk pályára, ám ez olyannyira jól sikerült, hogy végig helyt álltak az ifjoncok és magabiztosan meg is nyertük a mérkőzést – kezdte mondandóját megkeresésünkre Gerliczki Máté a Kisvárda II. vezetőedzője. – Vármegyei rangadó következik. A Sényőt nagyon jól ismerjük, tele vannak, rutinos, tapasztalt játékosokkal, ráadásul nagyon jó sorozatban vannak. Reméljük, hogy a játék színvonalában is méltó lesz az összecsapás a rangadó titulushoz. Mi is úgy készülünk, hogy jó teljesítményt fogunk nyújtani és mint mindig most is azzal a céllal lépünk pályára, hogy megnyerjük a meccset.

A két csapat őszi párharcát október legelején rendezték, akkor Schmidt Péter góljával 1–0-ra a Sényő diadalmaskodott, s nem meglepő módon a nyírségi egylet ezúttal is szeretné otthon tartani a három pontot.

– Azon a találkozón nagyon egységesek és koncentráltak voltunk, megdolgoztunk a győzelemért – emlékezett vissza Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapat munkáját.

Nehéz mérkőzésre számítanak

– Nehéz, izgalmas és egyben kemény mérkőzésre számítunk, a Kisvárda egy sokat futó, jó lendülettel játszó csapat, így nem lehet félvállról venni őket, ha eredményt szeretnénk elérni és otthon akarjuk tartani a pontokat. Február 26-a óta nem veszítettek mérkőzést, ez azért igencsak tiszteletreméltó – zárta gondolatait a tréner.

Labdarúgás: NB III., Keleti csoport, 31. forduló

Sényő-Carnifex FC–Kisvárda Master Good II., Sényő, Sényő-Carnifex Sporttelep, v.: Szabó P. (Kövér, Szabó F.), 16.

További mérkőzések: DVTK II.–Békéscsaba II., Vasas II.–Füzesgyarmat, Putnok–DVSC II., Tiszafüred–Hatvan, Karcag–Tiszaújváros, BKV Előre–Pénzügyőr, Jászberény–Eger, Körösladány–Hajdúszoboszló, DEAC–BVSC-Zugló.