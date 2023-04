Úszás. Április 19-e és 22-e között rendezik meg a kaposvári Csík Ferenc Verseny­uszodában a 125. Úszó Országos Bajnokságot. Az esemény rangját emeli, hogy a legjobbaknak lehetőségük lesz ifjúsági Európa-bajnoki, Universiadé és világbajnoki szintidőket teljesíteni. Az indulók között természetesen ott lesznek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői is.

Nem lesz könnyű dolguk

– A Nyíregyházi Sportcentrum összesen hét versenyzőt nevezett az országos bajnokságra, négy női és három férfiúszónk fog rajtkőre állni – kezdte érdeklődésünkre Urbin Tamás, a sportcentrum úszó szakágának vezetője, edzője. – A hölgyek mezőnyében Barna Bianka Dorottya, Fekete Vivien, Hatházi Dóra és Sztankovics Anna, míg a férfiaknál Barkóczi Roland, Czegle Péter és Ónodi Gyula indul. Mivel kvalifikációs versenyről van szó, így az ifjúsági Európa-bajnokságra, a felnőtt-világbajnokságra, valamint az Universiadéra is szintidőt lehet úszni. Azt tűztük ki magunk elé célként, hogy megismételjük a tavalyi szereplésünket, amikor is három bronzéremmel térhettünk haza. Persze ez nem lesz egyszerű, de bízom benne, hogy az ifjúsági Európa-bajnokságra és az Universiadéra is meglehet a szint a lányoknak, utóbbira Hatházi Dóra és Sztankovics Anna, míg előbbire Barna Bianka Dorottya pályázik, akinek a junior-Eb lehet a legfőbb versenye idén.

Váltóban is érdekeltek

– Anna esetében az ötven mell és az ötven gyors, azaz a két kiemelt sprintszám lesz az, ahol jó eredményt várunk tőle, Dórinál a száz és kétszáz méter pillangó a kiemelendő, bár ő ezenfelül még indul kétszáz gyorson is, Bianka pedig ötven, száz és kétszáz mellen próbálkozik. Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a váltókra is, szeretnénk minden távon döntőbe kerülni és pontszerző helyen végezni. Összességében jó lenne, ha minél többen szintidőt tudnának úszni és ezzel lehetőségük lenne kilépni a nemzetközi porondra – zárta felvezetését a tréner.