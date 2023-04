Szombat este Budapesten a Folyondár utcában elkezdődik a bajnokság legfontosabb szakasza, jön ugyanis a Vasas elleni elődöntő első felvonása. Mint ismert, a Fatum-Nyíregyháza egy ötmeccses csatározás végén jutott túl a negyeddöntőben a Kaposvár csapatán, míg aktuális ellenfele magabiztosan, három mérkőzésen, szettveszteség nélkül lépett át az MTK-n.

Ismerik a Vasas erősségeit

– Nagyon örültünk, hogy végre tudtunk egy napot pihenni, de csütörtökön már megkezdtük a felkészülést a szombati mérkőzésre, úgyhogy valójában tényleg csak egyetlen napunk volt a relaxációra és a rehabilitációra. Ezt viszont nagyon megérdemelték a lányok – mondta el lapunk megkeresésére Tomás Varga, a Fatum vezetőedzője. – Tudjuk, hogy mi vár ránk, ismerjük a Vasas erősségeit, tisztában vagyunk a játékosaik képességeivel, de azt is tudjuk, hogy mik a gyenge pontjaik, hiszen ezeket megtaláltunk az alapszakasz mérkőzései folyamán. Azon dolgoztunk, hogy ezekre építhessünk, éppen ezért újra át kellett magunkat rágni a taktikai elemeken, már csak azért is, hogy a lehető legjobban felkészülhessünk.

A KNRC elleni, ötmeccses összecsapáson kiharcolt negyeddöntős továbbjutás lehetőséget kínált arra, hogy alaposan felkészüljön a csapat a Vasas elleni elődöntőre. Az előző fordulóhoz hasonlóan ezúttal is három mérkőzést kell nyerni, hogy döntőbe jusson valamelyik gárda. Mivel az alapszakasz győztes budapestiek a pályaválasztók, ezért egészen biztos, hogy idegenbeli bravúr szükségeltetik ahhoz, hogy a párharc győztese kiharcolja az aranycsatát.

Van mire építeni

– A Vasassal több mérkőzést is játszottunk, hiszen az alapszakasz mellett velük találkoztunk a Magyar Kupa elődöntőjében is, úgyhogy megint két olyan csapat találkozik majd, akik igencsak ismerik egymást – folytatta a párharc felvezetését a tréner. – Valójában tudjuk azt, hogy mi lehet az a taktika, ami beválhat ellenük. Szinte biztos, hogy más lesz a mérkőzések összképe, mint a Kaposvár ellen. Nagyon kevés időnk van arra, hogy bármi újat kitaláljunk, szóval ezeket a dolgokat kell kihegyeznünk. Ami egyszer már bejött, arra kell építenünk a továbbiakban is. Az, hogy a KNRC ellenében öt mérkőzést kellett játszanunk, az koránt sem biztos, hogy a hátrányunkra vált, hiszen valójában játékba kerültünk, ráadásul a Kaposvár tényleg egy olyan ellenfél volt, amely majdnem minden mérkőzésen a maximális koncentrációt és figyelmet hozta ki belőlünk. Hatalmas harcra késztettek minket, hiszen két meccs is csak az utolsó szettben dőlt el. Szóval a legjobb edzés, az maga a mérkőzés, ami olyan tapasztalatot és erőt biztosíthat, amit egyetlen edzésen sem tudunk leszimulálni.

Folytatódik az erőltetett menet

A sorozat első mérkőzését április 8-án, szombaton 17 órakor rendezik Budapesten, majd hazai pályán április 12-én, szerdán, 18 órától folytatódik a küzdelem. A harmadik találkozó szintén idegenben, április 16-án, vasárnap lesz. Amennyiben nem dőlt el a párharc, akkor a negyedik meccs ismételten csak Nyíregyházán kap helyet, április 20-án, az ötödik pedig a Folyondár utcában, április 24-én lehet. A másik elődöntőben a Swietelsky-Békéscsaba és a Szent Benedek találkozik. A párharcok győztesei a döntőben, a vesztesek a bronzmérkőzésen folytatják.