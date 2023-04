Mint az ismert, a Fatum-Nyíregyháza elveszítette a Szent Benedek Röplabda Akadémia elleni bajnoki bronzcsata első mérkőzését. A találkozóra egyik gárda sem a legerősebb keretével készülhetett, míg a hazaiaknál kézsérülés miatt hiányzott Courtney Herbin-Baker, addig Tomas Varga sérülés miatt csak pár percre küldte pályára a második szettben Anija Jurdzát. A Balaton-partiak azonban jól tudták pótolni kanadai légiósukat, Pérez-Ramos döntő érdemeket szerzett abban, hogy megnyerjék az első találkozót, a ponterős kubai játékos mellett Bosnyakova és Orosz is sokat tett a sikerért. A vendégeknél viszont Selena Lebannak nem igazán akadt társa. Ettől függetlenül az első játékrészben a mieink jutott először játszmalabdához. Ezt nem értékesítették, a másik oldalon viszont Agata Michalewicz előbb pontot szerzett, majd két remek labdát is kiosztott, így javukra dőlt el a szett.

– Nehéz erre mit mondani, talán máshogy alakult volna a mérkőzés, ha mi nyerjük az első szettet. Ezt a rutintalanságunk rovására írom, mert sok a fiatal játékosunk – reagált a felvetésre Tomas Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője. – A találkozón hiányzott a ponterősség a játékunkból, pedig sokat dolgoztunk mezőnyben, a labdameneteket azonban nem tudtuk pontokra váltani – tette méghozzá.

Szombaton itt a lehetőség, hogy hazai pályán egyenlítsen a csapat.

– Kielemeztük az első és a harmadik játszma végén történteket, az ottelkövetett hibák kijavítására összpontosítottunk. Játékosainknak meg kell tanulni azt, ha nem tudunk pontot szerezni, akkor ne ugyanúgy próbálkozzanak tovább, hanem próbáljanak meg egy másik lehetőséget. Természetesen ehhez idő kell, de azon vagyunk, hogy ez minél jobban menjen. Egy ütő, vagy egy átló attól válik igazán klasszissá, ha minél szélesebb az ütőrepertoárja és több megoldást is használ a végjátékban. Mert egy fiatal játékos kissé hitehagyottá tud válni, ha jól üti meg a labdát és abból mégsem lesz pont – zárta Tomas Varga.

A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continentál Arénában.