Húsvét hetén is pályára léptek az utánpótláskorú focistáink. A 17 éveseknél a várdaiak és a nyíregyháziak is két meccset játszottak. A felső-szabolcsiaknak Győrben a 93. percben sikerült egyenlíteni, itthon a Paks ellen behúzták a három pontot, igaz a 88. percig még csak egygólos volt az előnyük. A Szpari fiataljai itthon ikszeltek a kecskemétiekkel, Újpesten viszont egy tízivel mindhárom pontot megszerezték. Ferenczi Ádám Lajos, azaz Feri jó csukát húzott fel a pécsiek ellen és háromszor is mattolta a mecsekaljaiak kapusát. A prímet mégis Jóbi János vitte el aki a tizenöt esztendősöknél klasszikus mesterhámast ért el a vendég veszprémiek ellen. Mégpedig az első félidőben 27 perc alatt. A kisvárdaiak két csapata is fogadta a győrieket, mindkettő 3-1-re nyert. A tarpaik hazai pályán kaptak ki a kispestiektől.

U19. C csoport

Gyirmót-Nyíregyháza Spartacus 1-0 (0-0)

Nyíregyháza: Sarkadi - Spisák, Czimer-Nyitrai, Kiss (Juhász), Chrien (Forgó), Virányi (Varga), Szabó L.(Karácsony), Szopkó, Konzili, Cseh, Horváth (Asztalos). Vezetőedző: Balogh Zoltán.

Gól: Barta (57.)

U17. A csoport

ETO FC Győr–Várda Labdarúgó Akadémia 2–2 (0-1)

Várda LA: Márton - Bilous, Tenkács, Babják (Scsadej), Ostrovka (Kricsenkó), Kereszti (Klinfinszkij), Krutsan, Bojcsuk, Blizniuk, Racskó (Kun), Kancsij (Kozák). Edző: Belényei Miklós.

Gól: Kollár (60.), Herczeg (73.), illetve Babják (27.), Kricsenkó (93.).

Várda Labdarúgó Akadémia –Paksi FC 3–0 (0-0)

Várda LA: Márton - Bilous, Tenkács, Babják, Scsadej (Kereszti), Krutsan, Herts (Kozák), Racskó (Kricsenkó (Kun), Blizniuk, Kancsij (Bojcsuk). Edző: Belényei Miklós.

Gól: Racskó (61.), Bojcsuk (88.), Kereszti (90.).

B csoport

Tarpa SC-Budapest Honvéd MFA 0-1 (0-0)

Tarpa SC: Csicskan - S. Hacsek, Y. Hacsek, Stankovics (Socska), Kolesnyik, Ehei, Shved, Boldizsár, Burdika, Zolotoveckij, Soima. Edző: Volodimir Kulyk.

Gól: Nagy (80.).

C csoport

Nyíregyháza Spartacus–Kecskeméti TE 1:1 (0:1)

Nyíregyháza: Harman – Hári, Czimer, Kárpátfalvi, Takács, Tóth N. (Bodnár), Kovalecz, Bertók, Veszeli (Lupsa), Lakóczi, Túróczi (Tóth M.). Edzők: Balogh Zoltán, Gyurovics Zsolt.

Gól: Kovalecz (84.), illetve Horváth (29.).

Újpest TE–Nyíregyháza Spartacus 0-1 (0-0)

Nyíregyháza: Barancic-Kovács - Ur, Czimer, Kárpátfalvi, Takács (Hári), Tóth N., Kovalecz, Bertók, Túróczi (Veszeli), Lakóczi (Tóth M.), Bodnár (Pók). Edzők: Balogh Zoltán, Gyurovics Zsolt.

Gól: Kárpátfalvi (80., 11-esből). Kiállítva: Zagyva (Újpest, 28.)

U16. A csoport

Várda Labdarúgó Akadémia –ETO FC Győr 3–1 (3-1)

Várda LA: Sira - Mavrodi, Szabó (Rudyk), Molnár (Csáki), Barati, Priamov, Siksai, Kozma, Koliada, Csengeri (Csarkó), Fedorov (Lycs). Edző: Katona György.

Gól: Siksai (12.), Csiszár (öngól, 26.), Priamov (38.), illetve Pálfalvi (31.).

B csoport

Nyíregyháza Spartacus-Pécs 5-1 (3-1)

Nyíregyháza: Vitos - Sós, Jakab, Tran Ba, Tóth M., Ferenczi, Onder (Bíró), Hegedűs (Tóthszegi), Dankó, Halász, Pataki (Bakó). Vezetőedző: Szatke Zoltán.

Gól: Ferenczi (31., 56., 82.), Onder (10.), Sárkány (öngól, 22.), illetve Váradi (13.).

Ez talán tizi volt...

Fotós: Mán László

U15. Alapcsoport

Nyíregyháza Spartacus-Veszprém 3-0 (3-0)

Nyíregyháza: Papik, Polyák, Máté, Molnár, Vaidych, Szabó M., Bagoly (Kranyik), Molnár B., Jóbi(Kovács M.), Melich (Henkel), Sándorfi (Bába). Vezetőedző: Papp Ákos.

Gól: Jóbi (13-, 25., 40.).

U14. Kiemelt csoport

Várda LA–ETO FC Győr 3–1 (1-0)

Várda LA: Herts (Jakab) - Oláh (Gombkötő), Kedves (Fidler), Osztroha, Budaházi, Fodor, Hodovanets (Birov), Biró (Szarvas), Nagy, Sencsenkov, Kish (Harsányi). Edző: Márton István.

Gól: Kish (20.), Nagy (43.), Biró (62.), illetve Czuppon.

Alapcsoport, Kelet

Nyíregyháza Spartacus-Monor 2-1 (1-1)

Nyíregyháza: Dudás - Villás (Majoros), Kondor, Szenes, Király, Uray, Novák (Mátyás), Juhász, Kosztyu (Takács), Kiss (Böszörményi), Nagy B.(Pradlik). Vezetőedző: Tudja Dávid.

Gól: Király (6.), Bálint (öngól, 70.), illetve Ecsedim (25.).