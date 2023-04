A Nyíregyházi Spartacus női szakága eredményes hetet zárt, mert minden csapat nyert. Az NB II-es együttes emberelőnyben saját magának nehezítette meg az egriek elleni meccset de végül három gólos különbséggel zárva húzta be a három pontot. Az U17-es csapatnak nyerő volt a huszonegy, a csapatból Benedek Klaudia nyolcszor volt eredményes, Mezőkövesden ő szerezte az első és az utolsó gólt. Csercsa Amanda is jó csukát választott, ötször vette be a kövesdiek kapuját.

A 16 éveseknél Szalanics Dórának jött ki a lépés, aki hatszor volt ered,ményes a vendég egriek ellen. A 14 éveseknél megyei rangadó volt, amelyet Kisvárdán a nyíregyháziak nyertek, a várdaiak tizenkilenc évesei ugyan három gólt szereztek, de hatot kaptak Hatvanban.

NB II.

Nyíregyháza Spartacus-Eger 6-3 (3-0)

Nyíregyháza: Verdes - Murák-Tóth (Veres), Paranai, Oláh (Hrinkó), Csábi (Pekk L.), Moravszki (Benkő), Balogh (Pekk P.), Németh, Bakó, Szerb (Lakatos), Vig (Novák). Vezetőedző: Benkő Balázs.

Gól: Vig (38., 40.), Németh (27.), Paranai (64.), Bakó (77.), Benkő (87.), illetve Vágó (47.), Pintér (54.), Kota (79.). Kiállítva: Nagy (24.).