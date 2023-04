A Nyíregyháza Spartacus gyenge tavaszi kezdés, edzőváltás, válogatottszünet és mini edzőtábor után az MTK vendégeként folytatta az NB II.-es bajnokságot. Ha csak a tabellából indulunk ki, akkor egyértelműen a második helyen álló fővárosiak voltak esélyesek a kiesés elől menekülő nyíregyháziakkal szemben, ugyanakkor a Szpari többször is megmutatta már, hogy képes megnehezíteni az élcsapatok dolgát.

Hétfő este is így kezdett, Kovácsréti Márk szöglete után már a hetedik percben előnybe került: Rácz Gergő elszámolta a labda ívét, Baki Ákos mellkasáról Kocsis Gergő lábára pattant a labda, onnan pedig a kapuba gurult (0–1).

A folytatásban az előzetesen vártaknak megfelelően az MTK kezdeményezett, többet birtokolta a labdát és volt is egy-két helyzete – a játékrész hajrájában ziccere is –, de az is megállapítható volt, hogy a Spartacus bátran futballozott.

A második félidő elején, ötven másodperc elteltével szinte azonnal jött az egyenlítés. Korábbi válogatott futballisták hozták össze a találatot: Stieber Zoltán indítását a góllövőlistát vezető Németh Krisztián éles szögből a kapuba lőtte (1–1). Itt már nem nagyon volt momentuma a vendégeknek, inkább a védekezésre koncentráltak. Sajnos a nagy nyomást nem bírták ki, egy akción belül több védő határozatlan volt, Hrabina Alexről épp Németh elé pattant a labda, aki közelről a kapuba passzolt (2–1).

Az utolsó tíz perchez érve minden szétesni látszott, egy lövés Baki karját érte a tizenhatoson belül, ezzel tizenegyeshez jutott az MTK. Németh odaállt a mesterhármasért, ám jócskán fölé lőtt, így még maradt reménye a nyíregyháziaknak.

Gyorsan jöhetett volna az egyenlítés, ám Novák Csanád beadását Vass Patrik éppen csak elérte, lövése centikkel a kapu mellé ment. A rendes játékidő utolsó percében emberelőnybe került a Szpari, másodpercekkel Németh piros lapja után a kapuba lőtt Novák, de lesről csapott le a szabad labdára.

Nem sikerült egalizálni, így a Spartacus a 18. helyen fejezte be a 29. fordulót.

Labdarúgás: NB II., 29. forduló

MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus 2–1 (0–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Zierkelbach (Rózsa, Szabó).

MTK: Rácz – Varju, Bobál D., Kocsis (Szépe, 28.), Vadnai (Poór, 28.) – Mezei (Zuigeber, 62.), Kata, Bognár – Kovács (Horváth, 81.), Németh, Stieber Z. Vezetőedző: Horváth Dávid.

Nyíregyháza: Hrabina – Szokol, Farkas (Kiss, 67.), Baki, Nagy, Jánvári – Kovácsréti, Pekár (Vass, 78.), Csősz (Sigér Á., 58.), Gresó – Novák. Sportigazgató: Fekete Tivadar.

Gól: Németh (46., 72.), illetve Baki (7.).

Kiállítva: Németh (90.).