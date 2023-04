Milos Kruscsics másfél héttel ezelőtt szakadó esőben tartotta meg első edzését Kisvárdán, a húsvétvasárnapi bajnokira pedig még hidegebb időben, havazás után készíthette fel csapatát.

Ugyanakkor a legzordabb téli körülményeket felidéző napokban sem kellett változtatni az eltervezett munkán, mert – mint azt a szerb tréner kihangsúlyozta – a klub és a „háttérben” dolgozó emberek mindent megtettek azért, hogy zavartalanul dolgozhasson az első osztályú együttes.

A jó felkészülésre szükség is lesz hétvégén, hiszen a várdaiak idegenben próbálják megszakítani ötmeccses nyeretlenségi sorozatukat.

Kupasiker után a ZTE

– Túlléptünk azon, hogy múlt héten lemaradtunk a győzelemről, és gőzerővel készültünk a Zalaegerszeg elleni meccsre – kezdte a felvezetést Kruscsics. – Sokat dolgoztunk, a játékosok a legjobbjukat nyújtották az edzéseken. A csapat megismert néhány új elképzelést és alapelvet, amiket nem könnyű elsajátítani, mégis bízom abban, hogy hétvégén már jobb játékra leszünk képesek. Rafal Makowski továbbra sem bevethető, Enes Alic eltiltott, jó hír viszont, hogy Matheus Leoni visszatérhet.

A ZTE nagy sikerélmény után várhatja a 26. bajnoki fordulót, mivel kedden bejutott a Magyar Kupa döntőjébe. A kétszer tizenöt perces hosszabbítás végén harcolták ki a győzelmet a Puskás Akadémia ellen, vagyis jókora hétközi terhelést kaptak a zalai játékosok, a szabolcsiak mestere mégsem mondaná, hogy ez megkönnyítené csapata dolgát.

Letámad az ellenfél

– Nem gondolom, hogy előnyösebb helyzetben lennénk amiatt, mert a ZTE kupamérkőzést játszott hét közben. Nem is szabad abba a hitbe ringatnunk magunkat, hogy az ellenfelünk fáradtabb lehet – szögezte le. – Profi csapatról van szó, amelyiknek négy napja van pihenni és felkészülni a bajnoki összecsapásra, biztos vagyok benne, hogy ellenfelünk is százszázalékos állapotban várja a hétvégét. Ellenfelünk tele van fiatal játékossal, akik sokat futnak, felvállalják a párharcokat és folyamatosan letámadják az ellenfelet. Nekünk is erre kell készülnünk.

A két csapatot négy pont választja el egymástól. Az esetleges idegenbeli bravúr nagy lökést adhatna a Kisvárdának a folytatásra, ráadásul újabb három ponttal elszakadna a tabella alsó felétől, és közeledne a dobogóhoz. A hétvégi forduló után még hét mérkőzés vár a rétköziekre a bajnokság végéig.

Labdarúgás: NB I., 26. forduló

Vasárnap, 16.30: ZTE–Kisvárda Master Good

További mérkőzések

Szombat: Puskás Akadémia–Kecskemét (14.30), Mol Fehérvár FC–Újpest (17), Paks–Ferencváros (19.30).

Vasárnap: Vasas–Honvéd (14.15).

Pénteki eredmény: Mezőkövesd–DVSC 0–1