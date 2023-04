Hat évvel ezelőtt, az UVSE-vel közösen indította el az Aqua SE a „Példaképek közelről” eseménysorozatát, amelynek első vendége Benedek Tibor volt, de megfordult itt többek között Gangl Edina, Keszthelyi Nagy Rita, Dr. Szabó Tünde és Märcz Tamás is. A program folytatásaként szerdán Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző, valamint a nemzet sportolója, Vaskuti István ugyancsak olimpiai aranyérmes kenus látogatott vármegyénkbe. Az érintettekkel a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban találkozhattak az érdeklődők.

A cél a motiváció

– Szerencsére egyre több meghívásom van különböző iskoláktól, oktatási intézményektől, melyeket szívesen fogadok – mondta el lapunk kérdésére az olimpiai bajnoki címei mellett hatszoros világbajnok, Nagy Tímea. – Persze egyértelmű, hogy egy-egy élettörténet nem tud megérinteni mindenkit, de ha csak egyetlen nebuló számára sikerül motivációt nyújtanom, már akkor megérte. Ami a két olimpiai bajnoki címemet illeti, eléggé különböztek egymástól, Athén előtt a második gyermekem érkezése azért megváltoztatta a fontossági sorrendet, bár talán éppen az adott egyfajta pluszt, hogy lekerült rólam a teher, hiszen nem a sport, hanem a család került az első helyre. A mai fiataloknak azt tanácsolnám, hogy tűzzenek ki maguk elé célokat, ez nem is muszáj, hogy minden áron sport legyen, ez lehet bármi más is. Lábujjhegyen nem lehet leélni az életet, az élet minden területén bele kell tenni azt a bizonyos munkát.

Pozitív jövőképet festenek

– Mindig jó érzés ilyen meghívásoknak eleget tenni, ahol olyan élettapasztalatokat oszthatunk meg, amelyek pozitív jövőképpel szolgálhatnak a fiatalok számára – folytatta Moszkva olimpiai bajnoka, az egyébként tízszeres világbajnok, Vaskuti István. – Amennyiben újrakezdhetném a sportolói pályafutásom, akkor is a kenut választanám. Kivételes szerencse volt, hogy ebbe a sportágba kóstolhattam bele és ebben a sportágban érhettem el kimagasló eredményeket. A kajak-kenu egy nagyon szép sport, ami a természetben zajlik, kihívásokat támaszt és nagyon sokoldalú. Fizikálisan remek felkészülést biztosít mindenki számára, így javaslom, hogy akinek lehetősége adódik kipróbálni, az ne habozzon.

Szakács Roland, az Aqua SE elnöke megerősítette, hogy évente öt alkalmat terveznek a programmal és most már nem csak a vizes sportok területén.

– Immáron hat éve folytatjuk ezt a programot, most már nyitva egy új irányba is, azaz, hogy nem csak a vizes sportágakban érdekelt legendákat hívunk meg – nyilatkozta az elnök. – A rendezvény célja, hogy olyan embereket, olyan élettörténeteket mutassunk be, amelyek példaként szolgálnak a fiatalok előtt. Meglepő, hogy ma már egyre több külsős érdeklődik a rendezvényeink iránt, így most már nem csak a diákokat tudjuk megszólítani ezzel a sorozattal.