– Nagyon sokat léptünk előre az elmúlt hetekhez képest, ezt kell továbbvinnünk – értékelt Fekete Tivadar sportigazgató, aki immáron vezetőedzője is a csapatnak. – Noha kikaptunk, büszkeséggel tölt el, hogy a bajnokaspiránssal ki-ki mérkőzést játszottunk, ebből kell a fiúknak erőt meríteni. Sikerült mentálisan felhozni a csapatot, láttam a szenvedély és azt a küzdeni akarást, aminek alapnak kell lennie. Futballozni is kell, a pontrúgásokba kifejezetten sokat fektettünk az elmúlt napokban, ebből is szereztük a gólunkat, voltak még helyzeteink, ezúttal ennyire futotta. A fejünket felemeljük és megyünk tovább! Jönnek azok a mérkőzések, amiken be kell gyűjteni a pontokat.

A Szpari vasárnap Balmazújvárosban lép pályára a 16. Szentlőrinc ellen.