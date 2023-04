A szombati eredmények ismeretében nagy lehetőség kapujába került a Kisvárda Master Good a labdarúgó NB I. huszonhetedik fordulójában. Mindezek ellenére a Mol Fehérvár elleni összecsapás inkább a biztonságról szólt, egyik csapat sem kockáztatott, így végül igazságos pontosztozkodással zárult a találkozó.

Nem sikerült gólt szerezni

– Nehéz, mérkőzés volt, hiszen két jó csapat feszült egymásnak, ráadásul mindkettő nyerni szeretett volna – kezdte értékelését a Kisvárda vezetőedzője, Milos Kruscsics. – Az első félidőben kiegyenlítődtek az erőviszonyok, a hajrában büntetőhöz jutottunk, amit sajnos nem sikerült értékesítenünk, pedig az az összecsapás lehető legjobb pillanatában jött. Amennyiben azt belőjük, akkor teljesen más lett volna a találkozó összképe, de a futball már csak ilyen. A technikai hibáink meghatározták ezt a meccset, a Fehérvár éppen ezekből tudott helyzeteket kialakítani, komoly támadásokat indítani. A nagyszünetet követően próbáltuk kontroll alá vonni az ellenfelünket, uraltuk az összecsapást, az utolsó tíz-tizenöt percben pedig sikerült is beszorítanunk őket. Úgy gondolom, hogy a cseréink is jól szálltak be, hozzá tudtak tenni, az egyetlen, ami miatt panaszkodhatunk, hogy nem sikerült gólt szereznünk, s így nem lett meg a győzelem.

A kihagyott tizenegyes ugyan nem bosszulta meg magát, de kis túlzással két pontjába került a csapatnak. Jasmin Mesanovic büntetőjét a meccs legjobbjának választott Fejér vármegyei kapus, Kovács Dániel hárította.

A helyzetek megvannak

– Jasmin Mesanovic természetesen nem volt elragadtatva a helyzettől, de ő egy profi játékos, s bár gondolkodtam azon, hogy esetleg hamarabb lehozom, de végül hagytam neki időt, ami jó elhatározásnak bizonyult, hiszen közte és a később pályára lépő Milos Szpaszics között remek volt az összhang, helyzeteket tudtak kialakítani – folytatta a rétközi tréner. – Összességében úgy gondolom, hogy szervezettek voltunk, a védekezésünk végig stabilan működött, ahogyan ezt az elmúlt mérkőzések is alátámasztották. Igazából nem tudnak az ellenfeleink komoly helyzeteket kialakítani, ami pozitívum. Sajnos ismételve önmagam, az utolsó passzok, a kreativitás, a pici finom megoldások hiányoznak és ezért nem sikerül gólt rúgnunk. A helyzeteket viszont ki tudjuk alakítani, ami számomra jóval fontosabb, mint hogyha nem lennének lehetőségeink. Aki nem érti és nem látja a futballt az esetleg panaszkodhat amiatt, hogy nem vagyunk eredményesek, de aki látja, az elégedett lehet azzal, hogy a ziccereink megvannak. Biztos vagyok benne, hogy idővel a szerencse is mellénk áll.

A Kisvárda a bajnokság huszonnyolcadik fordulójában a harmadik helyezett Paks vendége lesz.

A bajnokság állása

1. Ferencváros 27 16 6 5 54–25 54

2. Kecskemét 27 12 12 3 41–24 48

3. Paks 27 12 5 10 50–46 41

4. DVSC 27 11 7 9 43–38 40

5. Puskás Akadémia 27 10 10 7 37–35 40

6. Kisvárda 27 8 12 7 37–40 36

7. Újpest 27 9 7 11 35–47 34

8. Mezőkövesd 27 8 8 11 27–35 32

9. Zalaegerszeg 27 8 7 12 31–34 31

10. Mol Fehérvár 27 7 9 11 32–36 30

11. Budapest Honvéd 27 7 7 13 28–43 28

12. Vasas 27 4 10 13 24–36 22