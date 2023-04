Annak ellenére, hogy a női élvonal egyik biztos kiesője a NEKA, a Kisvárda Master Good SE nem számíthatott könnyű mérkőzésre szombaton Balatonbogláron. Az akadémista fiatalok mindössze egyetlen győzelemmel várták a találkozót, de hazai pályán egyszer sem adták olcsón a bőrüket, az Érd egy, a Debrecen négy, a Vác kettő, a Fehérvár szintén kettő gólos győzelmet aratott, de a Győr sem gálázott ellenük, a világválogatottal egyenértékű Rába parti alakulat nyolc gólos sikert aratott.

Arra azért senki nem számított, hogy ilyen nehéz lesz. De ne szaladjuk ennyire előre. A találkozóból alig telt el fél perc, amikor Juhász Gréta megszerezte a vezetést volt csapata ellen, a válaszra közel öt percet kellett várni. Ezen idő alatt azonban a kisvárdai támadógépezetnek is meggyűlt a baja a nyitott, a lövőkre agresszíven fellépő boglári fallal. Ahogy az várható volt a NEKA játszotta a szokásos, hosszú, lassú lefolyású támadásait, amelyet türelmesen védekeztek le Siska Pálmáék. A fal mögött pedig Kristina Graovac is jól tette a dolgát. A Kisvárda aztán elöl megtalálta az utat kapuig, két gólos előnyüket tovább növelhették volna, azonban támadásaikba sokszor hibáztak, amelyet a lelkes akadémista fiatalok ki is használtak. Olyannyira, hogy a vezetést is átvették, kétgólos differenciánál Dévényi János azonnal ki is kért első idejét. A rövid pauza azonban nem törte meg a hazaiak lendületét, kihasználva a Kisvárda gólképtelenségét, jelentős előnyre tettek szert. A félidei részeredményt Karnik Szabina bombája alakította, négygólos kisvárdai hátránnyal vonultak pihenőre a felek (14-10).

Fordulás után nem változott a játék képe, így alig telt el három perc a második játékrészből, Dévényi János másodszor rendelte magához övéit. A Kisvárda emberelőnyből sem volt képes betalálni, nem volt aki fazont szabjon a csapatnak, ötlettelenül, egysíkúan szőtték támadásaikat. Ezzel szembe a hazaiak egyre felszabadultabban játszottak, olyan helyzeteket is elvállaltak, amelyet az első félidőben nem. Kovalcsik Bianka kínai figura végén talált be, Csíkos Luca pedig gólbemutatót tartott, nem véletlen csapott le rá a Vác. Hat gólos kisvárdai hátránynál Dévényi János elhasználta utolsó időkérési lehetőségét is, próbált rendet tenni a fejekben, nem sok sikerrel. Minden megpróbált a szabolcsi szakvezetés, forgatták csapatukat, hét a hat ellen támadtak, bevetették a sérüléséből felépült Simona Szarkovát is, aki utoljára tavaly októberben lépett pályára tétmérkőzésen, de semmi nem segített. Az egyre hitehagyottabb Kisvárda végül váratlan és csúfos vereséget szenvedett (28-17).

