A Hübner Nyíregyháza BS másfél hét szünet után Pakson kezdte meg az idény legfontosabb szakaszát, az alsóházi rájátszást, ahol már tényleg nem sok hiba fér bele – tíz mérkőzés alatt kell kiharcolni a bennmaradást!

Az akarással nem is volt baj szerda este, ám sajnos sokat hibáztak a Cápák. A vendégek az első támadásaikból rendre eladták a labdát, vagy rossz dobást vállaltak, így közel négy percig nem találtak be, ezalatt az Atomerőmű ellépett nyolc ponttal. Időkérés után Bazsó Brúnó távolról megszerezte az első nyíregyházi kosarat, majd Erik Copes dobott be egy középtávolit. A Blue Sharks szépen lassan elkapta a fonalat, Kass Balázs beállása után szépen tört be, a másik oldalon Bazsó labdát szerzett, Copes pedig hatalmas blokkot osztott ki. Darius Perry is megkezdte a ponttermelést, az ő kosarával egy pontra zárkózott a Hübner, de rögtön kapott két triplát és egy ziccert lerohanásból. Kass Balázs hármasa nagyon kellett az utolsó támadásból, hogy aztán csapata a második játékrész elején nagyobb reménnyel folytassa a zárkózást.

Szobi Dániel szép ziccerével és Perry pontjaival kettő pontra jött fel a Blue Sharks, a negyed közepén aztán több lehetősége is volt egyenlíteni vagy átvenni a vezetést, de egymást követő négy akciót rontott el. A hazaiak mozdultak el előbb a holtpontról és megint elléptek. Újabb időkérés után Rytis Pipiras zsákolt vissza egy lepattanót, majd Bazsó büntetőivel csökkent a különbség. Sajnos azonban a magyar válogatott kiválósága, Eilingsfeld János tarthatatlan volt (az első félidőben 17 pontot és 8 lepattanót jegyzett), utolsó másodperces kosarával a nagyszünetre visszaállt a nyolc pont differencia (40–32).

A második félidőt jó védekezéssel kezdték a vendégek, aztán Copes támadópattanó után talált be közelről. Nem sokkal később Pipiras öt pontot tett a közösbe, ám megint elveszett a lendület. A nyíregyháziak lassan támadtak, hátul hibáztak védekezésben és szerencséjük sem volt, az ASE abból is betalált, amit nem is dobott rá (Atkinson nem tudta elkapni a lepattanót, a kezéről azonban a gyűrűbe pattant a labda). Idővel egyre jobban játszott a Paks, Grubor bevágott egy triplát, Eilingsfeld ziccer után gyönyörű gólpasszt osztott ki, ezekre csak kihagyott büntetőkkel tudtak válaszolni a mieink. A játékrész végére teljesen szétestek a Cápák (67–50).

A negyedik negyed elején Fazekas Csaba triplájával és Kass Balázs szép megmozdulásaival közelebb jött a Hübner, de bosszantó kosarakat is kapott. Az utolsó percekre már csak a különbség maradt a kérdés, a vereséget nem tudta elkerülni a Nyíregyháza. Szombaton Szegeden kell javítani!

Kosárlabda: férfi NB I./A, alsóházi rájátszás, 1. forduló

Atomerőmű SE–Hübner Nyíregyháza BS 89–72 (23–19, 17–13, 27–18, 22–22)

Paks, v.: Minár, Jakab, Németh.

Paks: Edwin 10, Pajor, Buckingham 17/6, Eilingsfeld 31/3, Atkinson 14. Csere: Frank 3/3, Grubor 5/3, Gulyás, Taiwo 8, Kékesi, Karosi, Csizmadia 1. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Nyíregyháza: Perry 16, Kiss, Bazsó 8/6, Pipiras 10/3, Kone 4. Csere: Copes 13, Kass 14/6, Szobi 2, Fazekas 3/3, Bonifert, Tóth 2, Vaskó. Vezetőedző: Darko Radulovic.

A mérkőzés alakulása. 4. perc: 8–0, 5. p.: 11–7, 7. p.: 13–12, 8. p.: 8. p.: 21–12, 13. p.: 25–23, 17. p.: 33–25, 20. p.: 40–32, 23. p.: 42–39, 25. p.: 50–39, 26. p.: 54–41, 30. p.: 67–48, 33. p.: 74–59, 37. p.: 82–67.

Kipontozódott: Pajor (37.).