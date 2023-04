Lezárult a férfi kosárlabda NB I./A alapszakasza, innentől már a múlttal kevésbé kell foglalkozni, csak azzal érdemes törődnie a Cápáknak, mire építhetnek az alsóházi rájátszásban. A múlt szombati mérkőzés például abszolút abba a kategóriába tartozik, amit pozitívan lehet megítélni a vereség ellenére is.

Mint ismert, a Blue Sharks úgy lépett pályára a 26. fordulóban, hogy biztos volt az utolsó helye, míg a Sopron KC az ötödik hely megőrzéséért játszott. A vendégek nem a legjobb formájukat hozták, ezzel szemben a hazai gárda rendkívül lelkesen kosárlabdázott. Ez sokáig csak arra volt jó, hogy hat-hétpontos különbségnél ne nyíljon jobban szét az olló, a harmadik negyedtől aztán a Cápák sokkal nagyobb energiával játszottak, mint ellenfelük. A negyedik játékrész elején sikerült fordítani, két perccel a vége előtt már hattal vezetett a Nyíregyháza.

Ekkor egy véleményes játékvezetői ítéletből nagyon rosszul jött ki a Blue Sharks, az utolsó másodpercekben már a hazai együttesnek kellett egyenlítenie. A mieink egyre fáradtabbak lettek, különböző okok miatt egyre kevesebben is maradtak, így nagyot küzdve kétszeri hosszabbításra mentették a meccset, ám 90–84-re kikaptak.

Pozitív meglepetés volt az Erik Copes hiányában sok játéklehetőséget kapó Sidiki Kone szereplése. Az afrikai center már Kaposváron is mutatott biztató dolgokat, az SKC ellen pedig dominált a palánk alatt, 20 pont mellett 21 lepattanót szedett, ebből 13-at a támadó oldalon kaparintott meg.

– Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert megmutatták, hogyan tudnak küzdeni – értékelt Darko Radulovic vezetőedző. – Bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk jó kosárlabdára. Nagy akarással védekeztünk, a rendes játékidőben hatvankilenc ponton tartottuk a bajnokság egyik legjobban támadó csapatát. A statisztikát nézve nagyjából minden azonos, viszont lepattanóban felülmúltuk az egyébként nagyon atletikus ellenfelünket. Ebben óriási szerepe volt Konénak. Ha ekkora szívvel játszunk, mint ezen a meccsen, akkor mindenkinek megnehezíthetjük a dolgát. Azért is vagyok különösen büszke, mert Copes nem is lépett pályára, Pipiras megsérült a harmadik negyedben és ilyen, szűkebb rotációval is kiválóan játszottunk.

A 11 pontig és 9 lepattanóig jutó Fazekas Csaba nyilatkozata is a biztató a jövőre nézve.

– Végre megmutattuk, hogy egy ilyen erős csapattal is meccsben tudunk maradni és akár még a győzelemre is van esélyünk – fogalmazott a nyíregyházi játékos. – Az egész meccs ki-ki párharc volt, sajnos, a végjátékra kijött a fáradtság, illetve sok esetben nem csapatban gondolkodva akartuk megoldani a szituációkat. Összességében viszont nagy szónak tartom, hogy kétszeri hosszabbításos meccset játszottunk a Sopronnal. Sokat változott a keretünk év közben, ami a bajnokság végére kifizetődik. Mindenképpen bent kell maradnia a csapatnak!

Ezt az alsóházi rájátszás tíz fordulójában kell kiharcolni. Az elsőt április 12-én játsszák a Cápák Pakson.

Az alapszakasz végeredménye

1. Szombathely 26 21 5 2292–1971 0.904 47

2. Szolnok 26 20 6 2193–1930 0.885 46

3. Fehérvár 26 18 8 2377–2098 0.846 44

4. Zalaegerszeg 26 16 10 2196–2101 0.808 42

5. Sopron 26 15 11 2116–2003 0.788 41

6. Kecskemét 26 15 11 1994–2038 0.788 41

7. Körmend 26 15 11 2149–2195 0.788 41

8. Debrecen 26 14 12 2066–2057 0.769 40

9. Paks 26 14 12 2088–2074 0.769 40

10. Kaposvár 26 10 16 2119–2231 0.692 36

11. Oroszlány 26 9 17 1978–2173 0.673 35

12. Szeged 26 7 19 2055–2145 0.635 33

13. Honvéd 26 6 20 1867–2108 0.615 32

14. Nyíregyháza 26 2 24 1940–2306 0.538 28