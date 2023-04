Elmúlt az a hárommeccses sorozata a Nyíregyháza Spartacusnak, mely során kizárólag a kiesés elől menekülő csapatokkal találkozott. A Szentlőrinc ellen a várakozásoknak megfelelően győzött, a Dorog vendégeként csak döntetlent ért el, miként múlt vasárnap a Békéscsabát sem sikerült megvernie (1–1).

A Spartacus hiába birtokolta többet a labdát és vezetett veszélyes kontrákat, hátul megint hibázott, és gólt kapott. Onnantól kezdve a vendégek tizenegy emberrel védekeztek, amit nagy nehezen sikerült áttörni a nyíregyháziaknak, és egyenlítettek, ám a három pontot már nem sikerült megszerezniük.

– Mindig úgy lépünk pályára, hogy csak a győzelem elfogadható, és ezúttal is megtettünk ezért mindent – értékelt Fekete Tivadar sport­igazgató, aki vezetőedzője is a csapatnak. – A kapott gól visszahúzott minket, noha addig nem is nagyon volt kapura lövése az ellenfélnek. Nyomtunk, a végén meccslabdánk is volt, sajnos most csak egy pontot szereztünk. A további mérkőzéseken is mindent elkövetünk azért, hogy sikeresek legyünk.

Az akarásra nem lehet panasz, de emellett győzelmeket is kell szerezni.

– Amióta elkezdtük a közös munkát, jó szemlélet jellemzi a csapatot, ha egész szezonban ezt képviselte volna a társaság, nem itt állna a Szpari. Kár is a múltra visszakanyarodni. Ennek kell az alapnak lennie, ha erre tudunk építkezni a jövőben, akkor még szép időszak várhat ránk – tette hozzá a sportvezető.

Az egy pont nem sokra volt elég a Spartacusnak, amely a 32. forduló végén is a 16., osztályozós pozícióban áll. A következő ellenfél a Budafok lesz vasárnap.