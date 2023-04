A nagysikerű András Napi futóverseny után, idén májusban az Akácvirág Futófesztivállal rukkol elő a Napkori Sport Egyesület. Serbán András az esemény főszervezője szerkesztőségünknek elmondta, több mint félezer futót várnak a Napkori erdőbe, ahol ifj. Belus Tamás, magyar válogatott terep ultrafutó is rendszeresen edz. Az eseményre már több neves futó is nevezett, többek között Bogár János is. A hangulatos erdei terepen több távon lehet majd futni: 5km, 10km, 21km. Lesz iskolák közötti verseny is és a közelgő gyermeknap alkalmából több meglepetéssel is készülnek a legkisebbnek a rendezők. Mint azt már megszokhatták az indulók, most is természetesen kupával díjazzák a korcsoportok legjobbjait. A május 20-ai versenyre még április 10-ig még kedvezményes áron lehet nevezni a www.napkorise.hu oldalon.