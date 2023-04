Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Magyar Gergely, a Tiszalök edzője.

Tiszavasvári (4.)–Nagykálló (2.): – A forduló rangadója. Nehéz okosnak lenni, két jó csapat találkozik, tuti háromesélyes.

Kálmánháza (10.)–Rakamaz (11.): – Ha a Kálmánháza otthon összeszedi magát, akár pontot, vagy pontokat is csíphet.

Biri (7.)–Szakoly (3.): – Ez sem lesz piskóta, a fiatalság a rutin ellen. A tippem iksz.

Nyírlugos (8.)–Apagy (6.): – A Lugos otthon igen jól muzsikál, ám az apagyi csatárok sem tétlenkednek. Szerintem sok gól lesz, de talán egy találattal jobb lesz a vendégcsapat.

Geszteréd (12.)–Tiszalök (5.): – Ha a múlt heti akarást visszük ki a pályára, akkor három ponttal távozunk. De csakis akkor!

A Kótaj és a Levelek szabadnapos.

Nyírség csoport

Tippel: Vitalij Minyin, a Fényeslitke edzője.

Baktalórántháza (9.)–Tuzsér (11.): – Össze kell szedni magukat a tuzsériaknak, ha pontot akarnak elhozni a jó tavaszi szezont játszó hazai csapat ellen.

Nyírkarász (13.)–Vaja (3.): – A Vaja nem engedi ki a kezéből a győzelmet.

Szabolcsveresmart (12.)–Pátroha (8.): – A Veresmart otthon küzdeni fog, ettől függetlenül vendéggyőzelmet tippelek.

Ladányi TC (5.)–Záhony (7.): – A Ladány hazai pályán veszélyes, ha ezt tudja kezelni a Záhony, akkor döntetlent elérhet.

Újdombrád (1.)–Gergelyiugornya (2.): – Az Ugornyának szüksége van a pontokra és ezért mindent meg fog tenni. Döntetlent tippelek.

Fényeslitke (10.)–Gyulaháza (6.): – Mindent elkövetünk, hogy megnehezítsük a Gyulaháza dolgát. Nem is mi vagyunk az esélyesek, de a remény hal meg utoljára.

Az Ajak szabadnapos.

Gémtech csoport

Tippel: Oroszi István, a Tisztaberek edzője.

Csengersima (1.)–Szatmárcseke (11.): – A hazai csapat bajnokság egyik fő esélyese, ezért ezt a mérkőzést mindenképp be kell húzza. A Csekének százötven százalékot kell teljesítenie, ha pontot szeretne szerezni.

Őr (13.)–Milota (12.): – A Milota már erősebb, mint ősszel volt – szerintem revansot szeretne venni az akkori vereségért –, viszont az Őr is sokat javult játékban, ami előbb-utóbb eredményesség terén is jelentkezni fog. Ezen a meccsen a pillanatnyi forma fog dönteni.

Ópályi (10.)–Vámosoroszi (2.): – Az Ópályi gödörben van és Brekinek nagyon jó taktikát kell kitalálnia, ha pontot, pontokat akarnak szerezni a jó erőkből álló Oroszi ellen.

Kocsord (7.)–Nagydobos (8.): – A Dobos szerintem többre hivatott, de ezt egyelőre valamiért nem tudja megmutatni, a Kocsord viszont hazai pályán bárkire veszélyes tud lenni, igaz, néha saját magára is.

Fehérgyarmat (4.)–Nyírvasvári (3.): – Mindkét csapat szempontjából fontos találkozó lesz, kiegyenlített küzdelemre számítok, melyen a hazai pálya előnye kicsit a Gyarmat javára billentheti a találkozó alakulását.

Tisztaberek (5.)–Encsencs (6.): – Kisebb megingásokkal, de mindkét csapat jól teljesít magához képest a szezonban. Nem becsüljük le és tiszteljük az ellenfelet, viszont hazai pályán pontokat szeretnénk szerezni.

A Sonkád szabadnapos.