Ritkán látható eseményeket hozott a BKV Előre és a Kisvárda II. találkozója az NB III. Keleti csoportjának harmincharmadik fordulójában. A rétközi egylet már az ötödik percben büntetőhöz jutott, Himics tizenegyesét azonban védte a hazai kapus. A félidő végéhez közeledve a vendéglátó is büntetőt rúghatott, ez viszont a kapufán csattant. A játékrész végén ellenben egy talált góllal csak vezetéshez jutott a budapesti gárda. A fordulást követően három hazai játékos is a kiállítás sorsára jutott, de hogy ne maradjon a nagyérdemű büntető nélkül, ezért a hetvenedik percben ismét a szabolcsi alakulat előtt adódott lehetőség, ám Bíró Roland lövését is hárította a hazai hálóőr. A kilencvenedik percben még mindig a BKV Előre vezetett, ám egy perccel később Bíró, míg két perc múlva Nagy Mihály Krisztián bombázott a hálóba, így fontos győzelmet aratott a Várda, amely ezzel a tabella hetedik helyére lépett előre.

Három kiállítás, három büntető

– Nem mindennapi mérkőzés volt, három kimaradt tizenegyessel és három kiállítással, azért ilyet nagyon ritkán él meg az ember – mondta el megkeresésünkre Gerliczki Máté a Kisvárda II. vezetőedzője. – Lélektanilag nagyon nehéz volt, nyilván a mi szempontunkból is. Egyáltalán nem egyszerű feldolgozni az eseményeket. Nagyon jól kezdtük a meccset, több nagy lehetőségünk volt, ha ekkor betalálunk, akkor hamar le is zárhattuk volna a mérkőzést. De mivel ez nem történt meg egyszer áttévedt az ellenfél a térfelünkre és annak rendje és módja szerint be is talált. A második félidőben elindult a kiállításdömping, mi pedig nem hogy élni nem tudtuk az emberelőnnyel, de annyira rosszul játszottunk, hogy még helyzetünk sem volt, ráadásul ezt tetőzve még egy büntetőt is kihagytunk. De nem adtuk fel, mentünk előre, ez pedig a 91. és a 92. percben kifizetődött. Sikerült megfordítanunk az összecsapást. Ez persze egy nagyszerű dolog, de néhány játékoson észrevettem azt, hogy egy kicsit túlértékelték az utóbbi idők sikereit. Ez tanulságos, ezt meg kell oldanunk a következő egy-két napban, rendet kell tenni a srácok fejében.

Eközben a Sényő-Carnifex FC a már biztos kieső Békéscsaba II. ellenében lépett pályára, s idehaza fájó, mondhatni nem várt vereséget szenvedett.

Meglepő sényői fiaskó

– Érdekességképpen legutóbb pont az első helyezettől kaptunk ki, bár az a vereség nem volt annyira fájó, mint alul maradni az utolsó helyezettel szemben – értékelt Fiumei Viktor a sényői edzőpáros tagja, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a csapat munkáját. – A labdarúgás minden elemében felülmúltak minket, nem volt keresnivalónk ellenük. Túl sok időnk nincs a kesergésre, hiszen szerdán újabb mérkőzés vár ránk, addig rendet kell tennünk a játékosaink fejében.

További eredmények: DVTK II.–DVSC II. 1–5, Putnok–Vasas II. 1–0, Karcag–Hatvan 1–0, Tiszafüred–Füzesgyarmat 1–5, Jászberény–Tiszaújváros 0–5, Körösladány–Pénzügyőr 2–0, DEAC–Eger 1–0, BVSC-Zugló–Hajdúszoboszló 2–0.

A bajnokság állása

1. BVSC-Zugló 33 27 6 - 88-12 87

2. Putnok 33 19 7 7 57-41 64

3. Körösladány 33 16 9 8 54-46 57

4. DEAC 33 16 6 11 50-28 54

5. DVSC II. 33 15 7 11 66-53 52

6. Karcag 33 14 7 12 43-40 49

7. Kisvárda II. 33 13 10 10 53-39 49

8. Sényő 33 13 8 12 48-59 47

9. Pénzügyőr 33 13 7 13 52-42 46

10. BKV Előre 33 13 6 14 46-45 45

11. DVTK II. 33 13 6 14 46-49 45

12. Tiszafüred 33 13 6 14 54-61 45

13. Hajdúszoboszló 33 12 8 13 41-42 44

14. Hatvan 33 13 4 16 50-64 43

15. Tiszaújváros 33 12 6 15 50-62 42

16. Vasas II. 33 11 7 15 63-54 40

17. Eger 33 11 7 15 44-46 40

18. Füzesgyarmat 33 10 8 15 44-53 38

19. Békéscsaba II. 33 4 7 22 44-86 19

20. Jászberény 33 4 4 25 26-97 16