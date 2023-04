Az utóbbi napokban csak ismételni tudjuk magunkat, ezúttal is azt írhatjuk, hogy nagyon fontos mérkőzés előtt áll a Nyíregyháza Spartacus. Mint ismert, a fordulót osztályozós pozícióból váró Szpari múlt vasárnap a Szentlőrincet fogadta, szerdán a Doroghoz utazott, ezen a hétvégén pedig a Békéscsabát látja vendégül Balmazújvárosban. Csupa olyan együttessel játszott tehát a Spartacus, amelyek a kiesés elől menekülnek. A fontos sorozat első felvonását megnyerték a mieink (2–1), hét közben pontot szereztek idegenben (1–1), így ha tökéletes nem is lesz a hét, győzelemmel javíthat a helyzetén a nyíregyházi csapat.

Hozzá kell tenni, az immáron 19. csabaiak is úgy gondolkodhatnak, hogy ha valamikor pontot akarnak szerezni idegenben, akkor azt most kell megvalósítaniuk, hogy még sűrűbbé tegyék a tabella alját.

– Nincs megállás, tartalmasan telnek a napjaink, a csütörtök és a péntek is edzésekkel telt, hiszen készülünk a Békéscsaba ellen – vezette fel a találkozót Fekete Tivadar sportigazgató, aki az idény végéig vezetőedzője is a Szparinak. – Ugyanazt tudom mondani, amit a Szentlőrinc elleni hazai találkozónk előtt, vagyis mindenáron győzelemre fogunk játszani, ezekben a napokban csak ez lebeg a szemünk előtt. Nekünk ez egy óriási lépés lehet a finisben, ha a többi pályán is úgy alakulnak az eredmények, akkor elkerülhetünk az osztályozót érő pozícióból.

Edzőváltás Békéscsabán

A békéscsabai vezetőség is edzőváltással reagált a gyenge szereplésre. A csapatot csütörtökig irányító Brlázs István a szakmai stábban marad ugyan, ám az eddigi szakmai tanácsadó, Pásztor József veszi át a vezetőedzői feladatokat. Kérdés, ez a változtatás mekkora lendületet ad a viharsarkiaknak.

– Nem foglalkozunk azzal, hogy az ellenfél mindennapjaiban mi történik, a saját játékosaink teljesítményével törődünk – tette hozzá Fekete Tivadar. – Hazai pályán igenis arra kell törekednünk, hogy domináljunk, az első perctől kezdve úgy akarunk fellépni, hogy az ellenfélnek semmilyen esélyt nem adunk akárcsak a pontszerzésre sem.

A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik Balmazújvárosban.

Labdarúgás: NB II., 32. forduló

Vasárnap, 17.00: Nyíregyháza Spartacus–Békéscsaba (Balmazújvárosban)

További mérkőzések: Siófok–MTK, Soroksár–Gyirmót, Tiszakécske–Kazincbarcika, Ajka–Pécs, Csákvár–Budafok, ETO FC Győr–Dorog, Haladás–Szentlőrinc, Kozármisleny–Szeged, DVTK–Mosonmagyaróvár.

A bajnokság állása

1. Diósgyőr 31 23 1 7 64–29 70

2. MTK 31 20 6 5 80–41 66

3. Ajka 31 16 7 8 46–32 55

4. Gyirmót 31 15 7 9 55–39 52

5. Szeged 31 14 9 8 38–31 51

6. Pécs 31 12 13 6 32–27 49

7. Haladás 31 12 8 11 45–46 44

8. Soroksár 31 11 11 9 46–45 44

9. Győr 31 10 10 11 31–32 40

10. Siófok 31 10 9 12 33–45 39

11. Budafok 31 10 8 13 35–42 38

12. K.barcika 31 10 8 13 38–51 38

13. Tiszakécske 31 10 7 14 31–41 37

14. Csákvár 31 8 13 10 34–36 37

15. M.óvár 31 9 8 14 28–37 35

16. Nyíregyháza 31 8 8 15 40–47 32

17. Szentlőrinc 31 7 11 13 36–47 32

18. Kozármisleny 31 7 8 16 34–52 29

19. Békéscsaba 31 6 11 14 38–47 29

20. Dorog 31 6 9 16 27–44 27