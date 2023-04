A forduló legnagyobb meglepetését okozva a Kisvárda Master Good SE szombaton rendkívül sima, nagy különbségű vereséget szenvedett Balatonbogláron a NEKA-tól. A találkozón csak ez első tíz percben tudták tartani a lépést a lendületes és lelkesen küzdő akadémistákkal, akik kihasználták a rétköziek indiszponáltságát és alaposan visszavágtak a decemberi nyolc gólos vereségért. Így nem meglepő, hogy a találkozó után Dévényi János, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője talán még a mérkőzés hatása alatt rendkívül csalódottan értékelte a látottakat.

– Semmit nem valósítottunk meg abból, amit elterveztünk. Körülményesek és lassúak voltunk, a játék minden elemében jobbak voltak a hazaiak. Ha reggelig játszunk, akkor sem zárkózunk fel – fogalmazott szűkszavúan Dévényi János.

A hazaiak edzője méltán volt büszke tanítványaira.

– Végre összejött, amire már régóta vágytunk! Nagyon örülök a győzelemnek, egész héten úgy készültünk, hogy magunknak próbáljuk bebizonyítani azt, amit tudunk. Picit most sajnálhatjuk azokat a meccseket, melyeket elszúrtunk, de sokkal fontosabb, hogy előre nézzünk, és a játékosok a hátralévő hét fordulóban tudjanak gyakorolni, fejlődni – mondta Bohus Beáta, a NEKA edzője.

Fotós: NEKA/Tompos Gábor

– Sajnos, annak ellenére, hogy fiatalok, ezúttal mindenben felülmúltak bennünket, ami a legfájóbb, hogy még akaratban is. A Vác elleni mérkőzés után tele van az ember feje, hogy hová tűnt az a küzdőszellem. Semmi nem működött, akadtak a labdák, pontatlanok voltak a befejezések és egy idő után a védelmünk is megbomlott. A végén még a visszafutásokkal is gondunk akadt, amely felháborító, ilyen nem engedhetünk meg magunknak – mondta önkritikusan a Kisvárda csapatkapitánya, Karnik Szabina.

Most válogatottszünet következik, Veronika Habánková és Nikoleta Trúnková a szlovák, míg Tamara Radojevics, Alekszandra Sztamenics és Krisztina Graovác a szerb válogatott keretéhez csatlakozott. Előbbiek Horvátország, utóbbiak Törökország ellen vívnak páros mérkőzést, a párharcok győztesei kvalifikálják magukat az év végi dán-norvég-véd közös rendezésű világbajnokságra.

A Kisvárda Master Good SE legközelebb április 19-én játszik bajnoki mérkőzést, akkor a Mosonmagyaróvárt fogadják.

További eredmények: Vác-DVSC 20-22 (10-12), Budaörs-MTK 20-28 (9-9), Érd-Fehérvár 20-24 (12-12), Siófok-Dunaújváros 29-30 (13-12), Győr-FTC 31-20 (17-8), Mosonmagyaróvár-Békéscsaba 34-22 (18-9).

A bajnokság állása

1. Győr 22 21 – 1 715–500 42

2. FTC 20 17 2 1 654–480 36

3. Debrecen 19 13 2 4 555–478 28

4. Mosonmagyaróvár 19 12 2 5 575–503 26

5. Vác 19 9 2 8 502–496 20

6. Fehérvár 19 9 2 8 477–510 20

7. MTK 20 8 2 10 538–526 18

8. Dunaújváros 20 7 3 10 497–572 17

9. Kisvárda 20 8 – 12 466–519 16

10. Siófok 17 7 1 9 462–463 15

11. Budaörs 20 5 3 12 477–563 13

12. Békéscsaba 20 6 – 14 500–585 12

13. Érd 20 3 – 17 483–613 6

14. NEKA 19 2 1 16 442–535 5