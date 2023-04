Sokak szívéről nagy kő eshetett le kedden, amikor a Fatum-Nyíregyháza megnyerte a Kaposvár elleni Extraliga-negyeddöntő ötödik mérkőzését, ezzel bejutott a legjobb négy közé. Ha a csapatok egész szezonban nyújtott teljesítményét és a játékoskeretek összetételét nézzük, a siker az esetleges döntős részvétel helyett inkább azért volt fontos, mert így Tomás Varga együttesének esélye maradt az éremszerzésre.

A fináléba jutni azért nagyon nehéz, mert oda az alapszakaszban végig remeklő, címvédő Vasason át vezet az út.

Papírforma ide vagy oda, a nyíregyháziak természetesen megpróbáltak mindent szombaton, a párharc első meccsén. A nyitó szett elején tartotta magát a Fatum, de idővel az óbudaiak egyértelműen átvették az irányítást, jól nyitottak és a hálónál is jobban teljesítettek. Biztos előny birtokában aztán a Vasas is hibázgatott, és a zárkózásnak az időkérés sem vetett véget, mert utána Cicic Marija nyitott ászt, majd Anija Jurdza volt eredményes akcióból.

Az első játszmát azért így is behúzták a hazaiak. A második elején Merve Cepninek voltak jó megoldásai, ám a fővárosi gárda agresszívabb játékra váltott, amivel megint ellépett. Jól szállt be Kovács-Francesco Genesis és sokat javult Selena Leban teljesítménye, de ez is csak a zárkózásra volt elegendő. A Vasas rendkívül sokoldalúan játszott, minden játékosa veszélyesen röplabdázott.

A harmadik játékrészt a korábbiaknál is jobban indította a Nyíregyháza, de a hazai együttes megint feljavult és 8:10-ről fordítva villámgyorsan lezárta a mérkőzést.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párviadal második meccsét szerdán 18 órakor rendezik a Continental Arénában.

Röplabda: női Extraliga, elődöntő, 1. mérkőzés

Vasas Óbuda–Fatum-Nyíregyháza 3:0 (22, 20, 14)

Budapest, v.: Jámbor, Horváth.

Vasas: Török 9, Papp 11, Bannister 14, Fricová 13, Abdulazimova 9, Fábián. Csere: Juhár (liberó), Kump, Vezsenyi 1, Bojko 2. Vezetőedző: Jannisz Atanaszopulosz.

Nyíregyháza: Cicic 1, Leban 15, Lászlop 6, Jurdza 12, Belova 3, Cepni 6. Csere: Tóth (liberó), Kovács-Francesco, Ramdin. Vezetőedző: Tomás Varga.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (25 perc): 2:2, 4:4, 8:5, 9:8, 12:9, 17:11, 20:14, 21:19, 24:22. 2. játszma (24): 1:2, 6:2, 6:6, 12:6, 15:11, 20:16, 21:18, 24:19. 3. játszma (21): 2:2, 5:6, 8:10, 17:10, 21:13, 24:14.