A futsal NB I. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadója kiemelten fontos a csapatoknak, hiszen ezzel együtt már csak négy-négy mérkőzés vár rájuk. A győztes nagyot léphet a bennmaradás felé, míg a vesztes nehéz helyzetbe kerülhet. Biztosnak tűnik, hogy a pontszámokat tekintve a döntetlennel egyik gárda sem segítene magán sokat.

Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza és a Nyírbátori SC összecsapására előbbi készülhetett jobb hangulatban, miután hétfőn nagy fordítással 4–3-ra nyert az ELTE-BEAC vendégeként.

– Jól kezdtük a mérkőzést, a mi akaratunk érvényesült és megszereztük az első gólt – értékelt Lovas Norbert, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Sokat dolgoztunk az első félidőben, hogy vezetéssel menjünk szünetre, a két gólon kívül számtalan helyzetet kialakítottunk. A második játékrészben érthetetlen módon úgy kezdtünk, ahogy szoktunk: buta hibából büntetőhöz jutott az ellenfél, visszaengedtük az ELTE-t és kiegyenlített. Itt már a hazaiak voltak lélektani előnyben, szerencsére másfél perccel a vége előtt ők is elkövettek egy felesleges szabálytalanságot, Kovács Robi belőtte a büntetőt. A negyedik gól klasszis teljesítmény volt Manecától, illetve a passz is zseniális Caique-tól. Ezért igazoltuk őket, hogy kiélezett helyzetben eldöntsék a meccseket.

– Nem kell hangsúlyozni, milyen fontos a meccs – tért rá a mester a pénteki összecsapásra. – Megyei rangadót játszunk, remélem, az első egymás elleni mérkőzéshez hasonlóan sok néző előtt. Bízom benne, hogy szoros meccset tudunk játszani, de nagyon nehéz dolgunk lesz, mert a Nyírbátort még mindig sötét lónak tartom. Tele vannak rutinos játékosokkal, akik ha koncentrálnak, senkinek nincs könnyű dolga ellenük, minket is el tudtak kapni a rájátszás első körében. Akkor mindent kihagytunk és minimális különbségű vereséget szenvedtünk (1–0-ra nyert a Nyírbátor – a szerk.). Szeretnénk visszavágni ezért. Ha csapatként funkcionálunk, lehet esélyünk. Bízom benne, hogy jó játékkal rukkolunk elő!

Nyírbátorban nem lehet ilyen pozitív a hangulat, hiszen a csapat hétfőn 7–1-re kikapott az Újpesttől, a Nyíregyháza ellen pedig sérülés és eltiltás miatt előreláthatólag igen hiányos kerettel állhat ki.

– A nagyobb rutin döntött hétfőn, az Újpest tudatosabban játszott – értékelt Pallai Gábor, aki a válogatottszünetben vette a nyírbátori együttes irányítását. – Látszódnak a problémák, de nem nagyon van idő kijavítani, hiszen most is egy hét alatt három sorsdöntő mérkőzést játszunk. Nem reménytelen a helyzetünk, de nehéz mit mondanom. Megyei rangadók előtt szokás említeni, hogy kettőzött erővel készül a csapat. Ez most ránk nem lehet igaz, kis túlzással azon kell gondolkodni, hogyan tudunk kiállni, hiszen hét hadra fogható játékosom maradt. Természetesen így sem feltartott kezekkel megyünk, mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy pontokat szerezzünk.

A találkozót pénteken 18.30-kor rendezik a Continental Arénában.

Futsal: NB I., az alsóház állása

1. Újpest 6 3 2 1 25-19 18

2. MFA 6 3 - 3 12-12 13

3. Nyíregyháza 6 2 2 2 17-18 13

4. Nyírbátor 6 3 - 3 18-20 12

5. ELTE-BEAC 6 3 1 2 21-14 11

6. Rubeola 6 1 1 4 14-24 6