A Nyíregyháza Spartacus roppant nehéz mérkőzéssel tért vissza a válogatottszünetről, hiszen hétfőn az MTK vendégeként volt jelenése az NB II. 29. fordulójában. A tabellát és a csapatok aktuális formáját tekintve előzetesen egyértelműnek tűnhetett a mérkőzés, a vezetést mégis a Szpari szerezte meg, s bár végül nem gazdagodott ponttal, a hazaiaknak meg kellett küzdeniük a 2–1-es győzelemért. Ez adhat erőt a nyíregyháziaknak egy olyan sorozat előtt, amiből a lehető legtöbb ponttal kell kijönni, a Spartacus ugyanis sorozatban a Szentlőrinccel (16.), a Doroggal ( 19.) és a Békéscsabával (17.) játszik.

– Valóban voltak biztató jelek Budapesten – reagált a felvezetésre Fekete Tivadar sportigazgató, aki a bajnokság végéig vezetőedzője is a Szparinak. – Negatív időszak után érkeztünk a bajnokaspiráns MTK-hoz, emiatt pozitívan értékelhetem, hogy ki-ki mérkőzést játszottunk egy ilyen erős csapattal. Voltak olyan szakaszai a mérkőzésnek, amikor visszakaptam, amit látni szeretnék. A mérkőzés rávilágított arra, min kell a folytatásban javítani, vagy mit kell elkerülni. Most következnek azok a meccsek, amik meghatározzák, milyen pozícióban fejezhetjük be a bajnokságot. A minden áron győzni akarás szellemében kell pályára lépnünk vasárnap.

A nyíregyháziak felkészülését megkönnyítheti, hogy Fekete Tivadar épp Szentlőrincről érkezett télen – az elmúlt években ő volt a Baranya vármegyei klub sportigazgatója.

– A játékosokat jól ismerem, a keretet még én raktam össze, igaz, hogy amióta eljöttem onnan, a klub edzőt váltott, emiatt abból nem lehet kiindulni, hogy a csapat ugyanazt a futballt játssza, mint az én irányításom alatt – fogalmazott a sportvezető. – Hozzáteszem, ahogy az MTK ellen, úgy most sem szeretnék különösebb jelentőséget tulajdonítani annak, kivel játszunk. Az az elsődleges, hogy magunkat minél magasabb szintre hozzuk, nekünk kell ezt a mérkőzést úgy végig futballozni, hogy győztesen hagyjuk el a pályát.

A találkozó vasárnap 16 órakor kezdődik Balmazújvárosban.

Labdarúgás: NB II., 30. forduló

Vasárnap, 16.00: Nyíregyháza Spartacus–Szentlőrinc (Balmazújvárosban)

További mérkőzések: Siófok–Kazincbarcika, Soroksár–Pécs, Tiszakécske–Ajka, Csákvár–Dorog, Mosonmagyaróvár–Szeged, DVTK–Békéscsaba, Haladás–Gyirmót, Kozármisleny–Budafok, ETO FC Győr–MTK.