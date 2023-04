Március 25. szombat:

Lány U-15 Újfehértó

Sportszerű, harcias mérkőzéseket láthattak az Újfehértóra látogatók. Az öt résztvevő csapatból Hajdúszoboszló, Csenger és Tiszavasvári képviselt komolyabb játékerőt, de szép megoldásokat láthattunk a buji és a miskolci lányoktól is. Megfelelő körülményeket és kiemelkedő vendéglátást biztosított a közreműködőknek a rendező Buji DSE – értékelt Takács Dániel versenybíró.

Eredmények:

Buji DSE – Tiszavasvári 10-32

Borsod Sport Klub – KK Hajdúszoboszló 11-35

Tiszavasvári – Csenger 21-22

Buji DSE – Borsod Sport Klub 17-14

Csenger VKC – KK Hajdúszoboszló 25-32

Lány U-13 Csenger

Itt még nem nézik, ki dobott a legtöbb gólt, bár az időjárás siratta ezt, egy-két „könnycseppet” hullajtott a pályára. Ez nem vette el lányok kedvét, szívvel-lélekkel küzdöttek a pályán – értékelt Mócsán Katalin versenybíró.

Eredmények:

Csengeri VKC – Aranysárkány Nyírbátor 18-11

Vitka SE – Szabolcsi IKE 13-13

Vitka SE - Cigánd – Arany Sárkány 23-6

Debreceni SI 2– Vitka SE 32-3

Balkányi ISE – Szabolcsi IKE 24-8

Debreceni SI 2 – Vitka SE - Cigánd 16-7

Balkányi ISE – Csenger VKC 10-20

Fiú U-13 Kisvárda

A fiúk U13-as korosztályának a 7. fordulóját a kisvárdai Szent László Gimnázium tornacsarnokában játszották le. Hatalmas küzdelmek, gyönyörű kapus bravúrok és egy óriási összecsapás a nap végére a Hajdúnánás és a Kisvárda között – foglalta össze a játéknap tapasztalatait Bereczki Andrea.

Eredmények:

Kisvárdai KC – Dombrádi Mobil DSE 20-15

Nyíregyházi SN – Nyírbátor SC 19-9

Balkányi ISE – Hajdúnánás FKK 14-24

Nyírbátor SC – Dombrádi Mobil DSE 17-19

Balkányi ISE – Nyíregyházi SN 10-24

Hajdúnánás FKK – Kisvárdai KC 18-21

Fiú U-13 Nyírpazony

Szembetűnő volt, hogy szinte minden csapatban volt egy kiemelkedő képességű játékos, akik csapatuk góljainak nagy részét dobták. Kiemelendő az Eger csapata, ahol a maximálisan nevezhető számú játékos volt, és az edző a szabályok szerint minden gyereknek lehetőséget biztosított a mérkőzések során. Számukra láthatóan a játék volt elsődleges, nem az eredmény. A torna jó hangulatú volt, mind az edzők, mind a gyerekek jól érezték magukat – summázott Nagy László versenybíró.

Eredmények:

Sz.I.K.E. – Arany Sárkány Nyírbátor 34-15

Hajdúböszörmény – Bőcs 20-24

Füzesabony – Eger 23-16

Bőcs – Arany Sárkány Nyírbátor 32-23

Hajdúböszörmény – Eger 32-24

Füzesabony – Sz.I.K.E. 20-14

Fiú U-11 Fehérgyarmat

Nagyon energikus és talpra esett játékosokat volt lehetőségem látni. Jó hangulatban zajlott a forduló, és szeretnék gratulálni minden játékosnak, edzőnek, és játékvezetőnek a szép és minőségi kézilabdáért – értékelt Darius Sarca Alex versenybíró.

Résztvevő csapatok: Fehérgyarmat, Szatmár USE, Nyíregyházi SN, Arany Sárkány Nyírbátor, Berettyóújfalu, Nyírbátor SC, Dombrád, Mátészalka, Balkány, Sz.I.K.E.

Március 26. vasárnap:

Fiú U-15 Nyíregyháza

Gólgazdag mérkőzéseket hozott a felsőházi rájátszás második fordulója a nyíregyházi Zrínyi-csarnokban, ahol 6 csapat mérkőzött meg egymással. A csoportból egyértelműen kiemelkedik a Nyíregyházi Sportcentrum és Fehérgyarmati VSE legénysége, nagy gólarányú győzelmeket zsebeltek be eddig Varga László és Petermann István tanítványai. A forduló mérkőzése a Kisvárda és Eger összecsapása volt, melyen férfias küzdelmet követően a kevesebbet hibázó Eger csapata került ki győztesen – értékelt Sarca-Márkus Gizella és Sarca Darius Alex versenybírók.

Nyíregyházi SN – Kisvárdai KC 33-23

DVTK Miskolc – Kazincbarcikai KSE 21-33

Kisvárdai KC – Eger SZSE 24-26

Enjoy Robitics Fehérgyarmati VSE – DVTK Miskolc 33-24

Nyíregyházi SN – Kazincbarcikai KSE 42-32

Eger SZSE – Enjoy Robitics Fehérgyarmati VSE 33-40

Lány U-11 Fehérgyarmat

U11-es lány gyerekbajnokságon résztvevők közül volt, aki szárnyalt, mint egy unikornis, volt, aki kihasználva magasságát szinte megállíthatatlan volt. Ami minden játékosra igaz, hogy igazi elánnal, hévvel, hősiesen játszották végig a mérkőzéseket. A betegség most sem kímélte a csapatokat, volt, akik minimum létszámmal kézilabdáztak, csere nélkül a meccseket. A szurkolók most is jó hangulatot teremtettek. A jövő bajnokai jó kezekben vannak – mondta Veress Márk versenybíró.