A Hübner Nyíregyháza BS két gyenge mérkőzés után nagy reményekkel lépett pályára szerda este a Kaposvár ellen. A mérkőzés kérdése az volt, hogy a Cápák merre indulnak el: győzelemmel visszatérhet a remény a bennmaradásra, vereséggel még nehezebb helyzetbe kerül.

A Blue Sharks ennek megfelelően küzdött és végig pariban volt a somogyiakkal, ám a játékvezetők egész mérkőzésen érthetetlen ítéletekkel borzolták a kedélyeket. A nyíregyháziak a négy technikaijukból az első már két perc után, mindenféle figyelmeztetés nélkül megkapták, máskor a kaposvári játékos jelentkezett, hogy faultot követett el, mégsem fújták le a sporik, öt perccel a vége előtt pedig Darius Perry tisztának tűnő blokkját minősítették faultnak, amivel kipontozták az irányítót.

A KKK végül 79–69-re győzött.

– Először a kosárlabdáról beszélek – értékelt Darko Radulovic vezetőedző. – A srácok mindent megtettek, a legjobbjukat nyújtották negyven percen át. Rytis Pipiras nélkül játszottunk, márpedig ő fontos hiányzónk volt. Fejlődnünk kell abban, hogy hazai pályán jobb százalékban kell dobnunk a büntetőt és ezúttal sok tiszta hármast is kihagytunk. Azonban minden statisztikai mutatóban egyenlőek voltunk a Kaposvárral, vagy még jobban is végeztünk, de volt három ember a pályán, akik nagyon rossz munkát végeztek. Ennek hangot kell adnom! A játékvezetők az első félidőben borzasztó helyzetbe hoztak minket. Négy technikait kaptunk a meccsen, egyet például úgy, hogy dobás közben a játékosom alá ugrott a védője. Ez sportszerűtlen is lehetett volna, erre az én játékosom kapott technikait. Nagyon könnyű síppal fújták ránk a faultokat is, egy fontos blokkot is szabálytalannak láttak, míg mi az első félidőben szinte semmilyen ítéletet nem kaptunk meg. A szövetségnek tennie kell ezzel valamit! Mi itt napról napra küzdünk, és a játékvezetők elpusztítanak minket. Szégyenletes. Biztos vagyok benne, hogy ha öt az öt ellen játszunk, megnyerjük ezt a meccset.

A Blue Sharks vasárnap a Honvédot fogadja az alsóházi rájátszás negyedik fordulójában.