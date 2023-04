Nincs megállás az NB III. Keleti csoportjában, hiszen rövid időn belül már a harmadik meccsüket játsszák vármegyénk csapatai. A Sényő-Carnifex FC a Békéscsaba II. elleni fájó hazai fiaskó után a Füzesgyarmatot sem tudta legyőzni, azt a mérkőzést mondhatni a szerencsésebb fél nyerte meg, miután a semmiből szerezte meg a második gólját a Békés vármegyei gárda. Kicsit talán elfáradt a szezon végére a nyírségi alakulat, hiszen az öltözőben továbbra is ugyanazok ülnek, mint akik hetekkel ezelőtt sikert sikerre halmoztak.

Negatív periódusban a Sényő

– Az elmúlt vasárnap sima vereséget szenvedtünk, ezt be kell látnunk – mondta el megkeresésünkre Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapat munkáját. – A szerdai, Füzesgyarmat elleni játékunk már biztatóbb volt, de ez a három mérkőzéses periódus egyelőre nem néz ki túl jól számunkra. Be kell ismernünk, hogy egy kicsit elfáradtunk, ráadásul egy igencsak jó formában lévő, a tabellán is előkelő helyen álló Debrecen II. érkezik hozzánk. Megpróbáljuk a maximumot nyújtani és kozmetikázni az elmúlt hét negatívumát. Ami a sérülteket és a hiányzókat illeti, Kovács Ádám még nem hadra fogható, míg Orosz Máté játéka kérdéses, ellenben Klepács Krisztián eltiltása lejárt.

A hétközi forduló során a Jászberény csapatát fektette két vállra az idény záró időszakára kiváló formába kerülő Kisvárda II. A csapat immáron tizenegy mérkőzés óta veretlen, ráadásul legutóbbi hat meccséből ötöt is megnyert.

A három pont megszerzése a cél

A rétközi egylet a hétvégén ahhoz a Körösladányhoz utazik, amely a szezon egyik meglepetéscsapata, jelenleg a tabella negyedik helyén áll, bár mindössze öt ponttal előzi meg Gerliczki Máté tanítványait. A felek őszi megmérettetése 1–1-s döntetlennel zárult.

– Gratulálok a fiúknak a szerdai győzelemhez – kezdte a vasárnapi mérkőzés felvezetését Gerliczki Máté. – A hétvégén is egy jó csapathoz utazunk, akik nem véletlenül állnak ott a táblázaton ahol. Ennek tükrében készültünk az elmúlt napokban. Szeretnénk ezúttal is sikeresek lenni és folytatni a jó sorozatunkat, ennek tudatában pedig a három pont megszerzésére törekszünk. Szerencsére nincsenek sérültjeink, így teljes kerettel állhatunk ki.

Labdarúgás: NB III., Keleti csoport, 35. forduló

Sényő-Carnifex FC–DVSC II., Sényő, Sényő-Carnifex FC Sporttelep, v.: Török (Ancsin, Juhász).

Körösladányi MSK–Kisvárda II., Körösladány, Körösladányi MSK Sporttelep, v.: Kakuk (Dobos, Juhász).

További mérkőzések: Putnok–DVTK II., Karcag–Füzesgyarmat (16.), Tiszafüred–Vasas II., BKV Előre–Békéscsaba II., Jászberény–Hatvan, DEAC–Tiszaújváros, BVSC-Zugló–Pénzügyőr, Hajdúszoboszló–Eger (17.).