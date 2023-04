Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 26. forduló, edzői várakozások

Szombat

Kemecse (6.)-Vásárosnamény (14.)

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Sokkal rosszabb állapotban nem voltunk az elmúlt öt évben, mint most vagyunk. Szívvel-lélekkel fogunk küzdeni, mint a háromszázak, aztán majd kiderül, hogy ez mire lesz elég.

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – Szeretnék jó eredményt elérni Kemecsén, mert nekünk a bajnokság ezen szakaszában minden megszerezett pont rengeteget számít.

Nyíregyháza II. (3.)-Nagyecsed (11.)

Burányi Tamás, a Nyíregyháza II. edzője: – Ismét egy nehéz mérkőzés vár ránk a rutinos Nagyecsed ellen. Ősszel kikaptunk tőlük, az ott elveszített három pontot szeretnénk visszaszerezni hazai pályán.

Harbula Balázs, a Vásárosnamény edzője: – Nem hiszem, hogy a csapat megijed majd a feladattól, még úgysem, hogy három hiányzónk lesz. Akik eddig kevesebbet játszottak most megragadhatják a lehetőséget. Lehet nem nekünk áll a zászló, de semmiképpen sem feltartott kézzel megyünk Nyíregyházára!

Tarpa (4.)-Mátészalka (5.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Kemény mérkőzésre számítok, mert ugyan a mátészalkai csapat talán tavasszal nem teljesít olyan jól, mint ahogy azt szeretnék, ettől függetlenül ők is az élmezőnyhöz tartoznak. Mi ha ügyesen használjuk ki a helyzeteinket és hátul fegyelmezettek leszünk sikerülhet itthon tartani a három pontot.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – A tavasszal rendkívül jó formát mutató csapatot látogatunk, amelynek szeretnénk megszakítani jó sorozatát. Ehhez az Ecseden mutatott második félidei játékunkra és hozzáállásunkra lesz szükségünk.

Nyírbátor (10.)-Nyírmeggyes (15.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Van bennünk hiányérzet a múlt heti eredménnyel kapcsolatban, de itt a lehetőség a javításra hazai pályán.

Kovács László, a Nyírmeggyes jegyzője: – Ismét egy szomszédvári rangadó következik! Tavasszal a csapat már bizonyította, hogy képes felnőni az ilyen feladatokhoz, remélem ez most sem lesz másképp. Nem lesz egyszerű, de mindenképp szeretnénk begyűjteni a három pontot!

Újfehértó (1.)-Csenger (8.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Sikerült tartani az előnyünket, de még semmi nem dőlt el. Továbbra sem hibázhatunk és sok van még a bajnokságból ráadásul hétről hétre dőlnek ki az emberek. Ennek okát magam sem értem, mert semmit nem változtattam az őszi szezonhoz képest. Minden hátralévő mérkőzésen ugyanazt tudom mondani: roppant fontos a három pont itthon tartása!

Barcsay István, a Csenger edzője: – Az eddiginél erőteljesebb és markánsabb teljesítményre lesz szükségünk a bajnokjelölt ellen, hogy számunkra kedvező eredményt érhessünk el.

Vasárnap

Nyírbéltek (7.)-Ibrány (13.)

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Nem egyszerű lesz feladatunk a jó passzban lévő Ibrány ellen, de hazai környezetben a három pont igényével lépünk pályára.

Kató István, az Ibrány edzője: – Szervezett, jó csapathoz utazunk, amelynek a háza táján is rendben vannak a dolgok. Nekünk a jelenlegi helyzetünkben valamennyi mérkőzésünkön a győzelem a célunk. Az akarattal, hozzáállással nem lesz gond, minden megteszünk a pályán, hogy eredményesek legyünk.

Kállósemjén (2.)-Balkány (12.)

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – A múlt hétvégi döntetlenünk után csakis a három pont az elfogadható számunkra. Örülnék, ha ez több rúgott góllal párosulna.

Mirgai László, a Balkány edzője: – A hazai csapat a bajnoki címért küzd, NB I.-et megjárt rutinos játékosokkal a soraikban. Míg mi a kiesés ellen küzdünk, fiatal rutintalan játékosokkal, akik nemrég még a vármegyei II. osztályban játszottak. Ez is mutatja, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de mindent meg fogunk tenni, hogy szoros mérkőzést játszunk.