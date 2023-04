Két busszal érkeztek a kastélyba, ahol első feladatként a diákok, csoportokat alkotva, rövid történelmi áttekintés után egy kvízzel mérték össze tudásukat. Ezt követően a húsvéti hagyományokat követve tojáskereső versenyben kellett minél több tojást megtalálniuk a festői szépségű kastély területén. A keresés során bejárták az egész parkot, ami nagyon nagy élmény volt mindenki számára. Végigkutatták a gyönyörű labirintust, gyönyörködhettek a Tisza holtágában és remekül szórakoztak a játszótéren. A napot egy bőséges és ízletes ebéddel fejezték be. Ebéd után még egy kis időt tölthettek a parkosított udvaron, majd búcsút intve hazafelé vették az irányt Nyíregyházára. A nap végére mindenki kellemesen elfáradt és élményekkel telve tért vissza mosolygósan az iskolába.

– Ezzel a kirándulással feltöltődhettünk a tanév hátralévő részére és megújult erővel folytathattuk a munkát. Különösen nagy élmény volt ez tanulóinknak, hiszen hátrányos és halmozottan hátrányos szociális hátterük miatt, nagyon kevesen tudnak eljutni hasonló helyekre, hacsak nem kapnak ilyen nagylelkű segítséget – fejezte ki örömét Fekete Marianna Sarolta intézményvezető asszony.

Szakács Roland az Aqua SE elnöke boldogan számolt be arról, hogy az UVSE azonnal partner volt, ezzel is megerősítve a két klub szoros együttműködését.