Tíz mérkőzés az életben maradásért. A nyíregyházi kosarasoknak így kell hozzáállniuk a férfi kosárlabda NB I./A alsóházi rájátszásához. Mint ismert, a Blue Sharks az utolsó helyen fejezte be az alapszakaszt és onnan is kezdi meg a play-outot, ugyanakkor csak egy pont a lemaradása az utolsó előtti Honvéd mögött, valamint a budapestiek előtt álló csapatok is csupán egy-egy ponttal indulnak jobb helyzetből. A tíz forduló végén utolsó helyen álló együttes kiesik az első osztályból.

A Cápák a papíron legnehezebb feladattal rajtolnak szerdán, hiszen a rájátszásról éppen lecsúszó, kilencedik Paks otthonában vendégeskednek. Az Atomerőmű az utolsó fordulóban esett el playofftól, ráadásul múlt szerdán a Magyar Kupa negyeddöntőjében is szoros meccsen kapott ki a Kecskeméttől, így lemaradt a sorozat négyes döntőjéről is. A tolnaiak ezek után nem a legjobb hangulatban készülhettek az alsóházi küzdelmekre, míg a másik oldalon ugyan legutóbb is vereséget szenvedtek a nyíregyháziak, a kupadöntős Sopron elleni meccsből erőt meríthettek a folytatásra.

– Nagy munkával telt a szünet, ami alatt néhány játékosnak meg kellett gyógyulnia betegségből vagy sérülésből – fogalmazott Darko Radulovic vezetőedző. – Azon dolgoztunk, hogy fejlődjön a játékunk és javítsuk a hibáinkat. Elég időnk volt arra, hogy felkészüljünk az első, és már az azt követő meccsekre is, hiszen a folytatásban kevesebb napunk lesz hangolódni az újabb fordulókra. Az említett kisebb sérülések ellenére is jó formában van a csapat, mindenki készen áll arra, hogy a maximumot nyújtsa a csapatért.

A Blue Sharks ezen a héten rögtön két mérkőzést játszik, ráadásul szombaton is idegenben, a Szeged vendégeként lép pályára. A következő héten két hazai mérkőzés szerepel a programban: szerdán a Kaposvár, vasárnap a Honvéd érkezik. A csapat az azt követő szerdán az Oroszlány otthonában már be is fejezi az alsóház első körét.

Ilyen állással rajtol az alsóház

9. Paks 6 pont

10. Kaposvár 5 pont

11. Oroszlány 4 pont

12. Szeged 3 pont

13. Honvéd 2 pont

14. Nyíregyháza 1 pont