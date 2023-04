Ahogyan az nagyon régóta megszokott dolog a sport világában, hiába zajlik javában az aktuális szezon, a tavaszi időszak a legtöbb helyen már a jövő tervezéséről is szól. Így van ez a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapatánál is, a közelmúltban beszámoltunk az eddig ismertté vált változásokról, távozó és szerződést hosszabbító játékosaikról, valamint bemutattuk első érkezőjüket. Az sem titok már, hogy hosszú tárgyalások eredményeképpen megegyeztek Józsa Krisztiánnal, aki a következő szezontól vezetőedzőként irányítja a rétközi csapat munkáját.

Az Alba Fehérvár KC jelenlegi vezetőedzője Veszprémben született, így nem volt kérdés számára, hogy melyik sportágat választja, mint elmondta, az akkor még Fotex-Veszprém mérkőzésein, Éles Józsefen nőtt fel. Egyetemi éveit Szombathelyen töltötte, ahol elvégezte az edzői szakot, ott fogalmazódott meg először benne, hogy ezt az életpályát választja. Először gyerekekkel foglakozott mellékállásban, majd a ranglétrát végigjárva ma már a kézilabda tölti ki az életét. Felnőtt csapat kispadjára Szombathelyen ült le először, amellyel bronzérmet nyert az NB I./B-ben. Nagy változás volt az életében, amikor 2018-ban elfogadta az Alba Fehérvár invitálást, ahol először az utánpótlásban dolgozott, majd az első csapat erőnléti edzőjeként tevékenykedett. 2020 szeptemberében, miután a fehérvári csapat kikapott a NEKA otthonában, Deli Rita lemondott vezetőedzői tisztségéről, Józsa Krisztiánt kérték fel a szakmai munka folytatására. Nem sok gondolkodási időt kapott, de nem is hezitált sokat rajta, hiszen erre készült egész életében. A következő idényre azonban Boris Dvorsek érkezett a csapat élére, a horvát szakember viszont idő előtt távozott, így ismét Józsa Krisztián volt a beugró, akivel a csapat befejezte a szezont. Vezetésével tizenhat pontot gyűjtve a tizedik helyen fejezett be a Fejér vármegyei alakulat. Az aktuális kiírásban is kiváló teljesítményt produkál csapatával, hiszen a 36 éves szakemberrel 19 mérkőzés után kilenc győzelemmel, két döntetlennel és nyolc vereséggel hatodik helyen áll a csapat a tabellán – azonos pontszámmal az ötödik Váccal.

– Öt szép évet töltöttem Székesfehérváron, itt kaptam meg a lehetőséget vezetőedzőként, amelyért hálás vagyok. Sokat tanultam a szakmáról ebben a támogatói légkörben, úgy éreztem azonban, hogy új impulzusokra, váltásra van szükségem. Sokat beszélgettem Bányász-Szabó Valériával, aki felvázolta a Kisvárda terveit, szimpatikusak voltak az elképzelései, ezért csaptunk egymás tenyerébe – mondta Józsa Krisztián, aki bizony többször kibabrált már leendő csapatával. A 2020 szeptemberére kiírt Kisvárda-Fehérvár mérkőzést a covid miatt csak december 30-án játszották le, és bizony az NB I.-es vezetőedzőként akkor debütáló Krisztián egygólos győzelemre vezette a Fehérvárt. A közelmúltban pedig nyolcgólos Kisvárda vezetésről fordítottak és nyerték meg a mérkőzést.

Szokták mondani, hogy az élet nagy rendező, ezt ezúttal csak alátámasztani tudjuk, hiszen a szezon utolsó mérkőzésén jelenlegi csapatát a Fehérvárt fogadja a Kisvárda.

– Furcsa egy mérkőzés lesz, az biztos. Addig azonban míg a Fehérvár edzője vagyok, teljes erőbedobással a csapat sikeréért dolgozok, nem lesz ez másként akkor sem. Utána aztán csak a Kisvárda!