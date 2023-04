Mint arról már több alkalommal is beszámoltunk, az orosz-ukrán háború miatt az Ukrajna–Észak-Macedónia női világbajnoki-selejtező mérkőzés visszavágóját Kisvárdán rendezik kedden. A két válogatott szombaton a szkopjei Borisz Trajkovszki Arénában 2500 néző előtt lejátszotta az odavágót, amelyet az ukránok nyertek meg két góllal (22-24). Az összecsapáson a hazaiak legeredményesebb játékosa CSKA Moszkva jobbszélsője, Szara Risztovszka volt nyolc találattal. Érdekesség, hogy a kispadon helyet foglalt Edurda Amorim is, az egykori győri közönségkedvenc a szövetségi kapitány Ljubomir Szaveszki munkáját segítette. A vendégeknél harmadmagával öt góllal csapata legeredményesebb játékosa az Alba Fehérvár KC irányítója, Tamara Szmbatian volt. Utóbbi gárda vasárnap, az észak-macedónok pedig hétfőn érkeztek meg Kisvárdára, mindkét alakulatot a Várda Sportszállóban szállásolták el a rendezők.

A találkozónak nyíregyházi szereplői is lesznek, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) dr. Tordai-Vágó Ilonát jelölte ki a delegátusi feladatok ellátására, a hazai szakszövetség ugyanis Hanufer Sándort bízta meg a digitális mérkőzésjelentő rendszer (DMR) kezelésére.