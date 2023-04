A világbajnoki selejtezők miatt beiktatott két hetes szünet után lép ismét pályára a női élvonalban a Kisvárda Master Good SE, amely szerdán 18 órától a Mosonmagyaróvárt fogadja a városi sportcsarnokban. A Bányász Szabó Valéria által irányított rétköziek az utolsó hat bajnoki mérkőzésére fordulnak rá a dunántúliak elleni csatával.

A válogatott szünet után mindig az a kérdés, hogy a válogatott játékosok hogyan tudnak visszazökkenni a klubmunkába. A hazaiak hat játékost adtak a különböző nemzeti csapatokba, Juhász Gréta a magyar, Veronika Habánková és Nikoleta Trúnková a szlovák, míg Tamara Radojevics, Alekszandra Sztamenics, valamint Kristina Graovac a szerb csapatban küzdött válogatottja sikeréért. A mosonmagyaróvári gárdában négy játékos volt távol a válogatott szünetben, Pásztore Noémi a magyar, Kovács Patrícia és Ines Ivancok az osztrák, Lancz Barbara pedig a szlovák válogatottban szerepelt.

A Móvár csapatában mindhárom Tóth kulcsembernek számít. Tóth Eszter 87 góllal vezeti a házi rangsort, Tóth Gabriella hosszú kihagyás után igyekszik visszatérni önmagához, de szépen beilleszkedett a csapatba a Fradi kölcsönjátékosa, Tóth Nikolett is. Oda kell figyelni a KIsvárda védőinek a szlovák válogatott Lancz Barbarára is, aki a Móvár EL-csoportmeccsein a legtöbb gólt szerezte. A védekezés kulcsfigurája a Kovács Patrícia-Ines Ivancok páros, beállós poszton Pásztor Noémi képes jól teljesíteni, a kapuban pedig ott van a válogatott Szemerey Zsófi, de váltótársa, Mistina Kitty is képes bravúrokra.

Ami a Kisvárdát illeti, a csapat vasárnap edzett ismét teljes létszámban, Bányász Szabó Valéria, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője szerint azonban profi játékosokról lévén szó, a visszaállás nem okozhat problémát.

– Munkából jöttek vissza válogatott játékosaink, ki többet, ki kevesebbet játszott, de nem okozhat nekik gondot visszazökkenni a bajnoki ritmusba – fogalmazott a vezetőedző, majd a szerdai találkozó esélyeit latolgatta. – Nagyon jó, a dobogóért harcban álló csapat érkezik hozzánk, akik modern, gyors kézilabdát játszanak. Természetesen ők a favoritok, de közhellyel élve a labda gömbölyű, így bármi megtörténhet. Egy héten belül mi is megjártuk a magasságokat és a mélységeket, a Vác elleni bravúr után, nagy pofont kaptunk a NEKA otthonában. Ez utóbbi tanulságait levontuk és bízom benne, hogy a Vác elleni küzdést viszik ki a pályára a lányok – zárta Bányász Szabó Valéria.