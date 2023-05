Legyen szó bármilyen bajnokságról, egy újonccsapatnak általában nincs könnyű dolga a magasabb osztályban, pláne akkor nem, ha a játékoskeretnek sincs még nagy rutinja a sportág legjobbjai között. Ebben a helyzetben volt tavaly nyáron az A’ Studió Futsal Nyíregyháza, amely a nehézségek ellenére az elsőéves gárdák közül a legkorábban teljesített csapatként, így már az alapszakaszban megalapozta, hogy elérje fő célját, a bennmaradást.

– Július hetedikén kezdtük a felkészülést, mindenki becsülettel elvégezte a munkát – értékelte a mögöttünk hagyott idényt Lovas Norbert vezetőedző. – Nem voltak új igazolások, az NB II.-es csapatot tartottuk egyben, ennek volt köszönhető, hogy hamarabb összeálltunk. Nekem is könnyebb dolgom volt, hogy nem tizenkét új játékosból kellett új csapatot építeni. A fiúk partnerek voltak a munkában, kemény felkészülést végeztek el, amihez gratulálok nekik, hiszen nem volt egyszerű dolguk, valaki még életében nem edzett ennyit.

A klub januárban két brazil játékossal erősítette meg a keretet, akiknek nagy szerepük volt abban, hogy a csapat sikerrel vette az alsóházi rájátszást, s végül a 8. helyen végzett.

– Akkor már tudtuk, hogy az alsóházban kell küzdenünk a bennmaradásért, azért igazoltuk őket, hogy segítsenek ennek elérésében, valamint úgy éreztem, hogy fel kell pörgetni a társaságot – árulta el a tréner. – Azt akartam, hogy megtapasztalják a játékosok, milyen profikkal edzeni, lássák, ők hogyan viselkednek a pályán és azon kívül. Az elképzelésünk bevált, Caique kisebb sérülésekkel küzdött, de sokat segített, míg Maneca 16 meccsen 16 gólt rúgott. Amikor kellett, az ELTE elleni fordítás során ők tettek hozzá a legtöbbet. Az a mérkőzés fordulópont volt, onnantól mindenki érezte, hogy bent tudunk maradni, ami csapatmunka volt, de a két légiós hozta, amiért igazoltuk őket.

A nyíregyháziak számos nagy győzelmet arattak. Ezek között voltak olyanok, amiket „kötelező” volt behúzni a bennmaradás érdekében, de bravúrokat is ért el a csapat.

– A Berettyóújfalu elleni mérkőzést mindenképp az emlékezetes győzelmek közé sorolnám (4–6), az az egyik csúcspontja volt az idénynek, de említhetem az ELTE elleni fordítást (3–4), valamint a szabolcsi rangadók hazai meccseit (5–2, 6–2), amiket simán nyertünk. Azért is örültünk ezeknek nagyon, mert a Mezei-Vill és a Nyírbátor papíron erősebb, amit előbbi bizonyított is a döntőbe jutással – az is lehet, hogy a bajnokot győztük le. Összességében minden győztes meccset ki lehet emelni, mert az NB I.-ben nem egyszerű nyerni, ezt már a játékosok is tudják. A Haladás elleni első félidőnk is rendben volt, a jövőben ezeket a félidőket kell kitolnunk.

A csapatot érintő esetleges változásokról még korai beszélni, de ha csak az eredményeket nézzük, megállapíthatjuk, hogy erre a társaságra lehet építeni.

Nyíregyházi mutatók

Alapszakasz

8. hely 22 7 1 14 63-92 22

Alsóházi rájátszás

2. hely 10 5 2 3 37-28 22

Házi góllista

19 gólos: Kovács Róbert. 16 gólos: Maneca. 15 gólos: Lakatos László. 10 gólos: Ladányi Dávid. 7 gólos: Gyügyei Zoltán, Varga Dániel. 5 gólos: Caique, Kovács Erik. 4 gólos: Kovács Gergő. 3 gólos: Gyulai József, Krajnyák Zsolt. 1 gólos: Szabolcsi Máté, Lakatos Péter.