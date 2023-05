Magabiztos győzelmekkel kezdte a Kisvárda Master Good tartalékcsapata az NB III. Keleti csoportjának őszi kiírást, ám az ezt követően sorozatban elszenvedett váratlan és időként meglepő vereségek után edzőváltásra került sor. A 2022-es naptári év utolsó hat mérkőzésén már Gerliczki Máté irányította a fiatalokat, akinek a vezetésével olyannyira megtáltosodtak, hogy tavasszal egy tizenhárom meccses veretlenségi sorozatot is megéltek, ez pedig végül a tabella hatodik helyére repítette őket.

Merjen futballozni a csapat

– Azért mertem az ősszel teljes bizonyossággal állítani, hogy a szezon végére fel fogunk jönni a táblázat első felébe, mivel tudtam, hogy milyen munkát végeznek a csapat játékosai és, hogy mire hivatott ez a társaság – kezdte megkeresésünkre az idény értékelését a vezetőedző. – Az egész akadémia ugyanabban a taktikai rendszerben készül, így a csapat átvételét követően túl sok újdonságot nem kellett már hozzátenni a mindennapokhoz. Egyébként ez a legjobb módja annak, ahogyan fel lehet készíteni egy csapatot, hiszen minden egyes edzés tartalmaz taktikai képzési részt is, így pedig azért lényegesen könnyebb dolgunk van, ha a srácok repertoárját szeretnénk bővíteni. Ami a pluszt eredményezte, az az volt, hogy azért itt az NB III.-ban nagyon kevés olyan csapat van, aki szeretne és merne is futballozni. Ebből a szempontból pedig könnyű dolgunk volt ellenük, mivel én magam személy szerint kifejezetten azt szeretem, ha mer játszani a csapatom, a célom, hogy amit kiteszünk a pályára, az hasonlítson ahhoz, mint amit a televízió képernyőjén keresztül például egy BL-meccsen látunk.

Elkezdtek hinni önmagukban

A mester, aki az élvonalbeli klubnál is betölti a segédedzői szerepkört, bizakodva tekintett előre, hitte, hogy tavasszal megváltozhat a játékosok mentalitása.

– Ahogy fordulóról fordulóra haladtunk a srácok is egyre inkább kezdték élvezni a meccseket, egy idő után pedig már önbizalommal telve léptek pályára, ők maguk is elhitték, hogyha nálunk van a labda, akkor képesek lehetünk bárkit megverni – folytatta Gerliczki Máté. – Törekedtünk a gyors labdaszerzésekre, próbáltuk irányítani a mérkőzéseket, akár még a jobb csapatok ellen is. A megnövekedett önbizalom azonban eleinte még nem párosult jó eredményekkel, de ez a pozitív mentális változás egy idő után már hozta a pontokat. A sikerek pedig még nagyobb önbizalmat eredményeztek, akár a játékosok, akár a stábtagok körében, melynek kapcsán már szinte tényleg elhitte mindenki, hogy verhetetlenek vagyunk, ez pedig egy tizenhárom meccses veretlenségi szériát eredményezett, amiből nyolc mérkőzést meg is nyertünk.

Központban a fiatalok fejlődése

A legfontosabb cél azonban továbbra is a fiatalok fejlődése, azaz, hogy az akadémiai rendszer hierarchiáját felépítve idővel minél többen kerülhessenek fel az élvonalbeli kerethez.

– A klubvezetés folyamatosan monitorozza a tartalékcsapatot, így bizton állíthatom, egyelőre nevek nélkül, hogy lesz három-négy olyan játékos, aki ősszel felkerülhet az élvonalbeli csapathoz – tért ki a klubon belüli hierarchiára a tréner. – Az a funkció amit betölt ez az NB III.-as csapat, annak maximálisan megfelel, hiszen akik figyelemmel követik az akadémia eredményeit, azok láthatják, hogy lényegében minden korosztály a kiemelt bajnokságban játszik, jövőre már az U19 is, arról nem is beszélve, hogy az U17-es csapat idén országos bajnok lett, az U16 dobogón végzett, úgyhogy összességében ígéretes fiatalok egész hada bontogatja a szárnyait nálunk, így egyértelmű, hogy néhány éven belül nagyon sok játékos tud majd felkerülni az NB I.-es kerethez. Az NB III.-as csapat elsődleges célja pedig éppen az, hogy a továbblépés lehetőségét biztosítsa.

Kisvárdai mutatók

Végeredmény

6. hely 38 16 11 11 63-42 59

Hazai pályán

10. hely 19 9 4 6 33-18 31

Vendégként

4. hely 19 7 7 5 30-24 28

Házi góllövőlista: 15 gólos: Nagy Mihály Krisztián. 11 gólos: Jaroszlav Heles. 9 gólos: Nikita Honcsar. 5 gólos: Szőr Levente. 4 gólos: Bíró Roland. 3 gólos: Abov Avetiszjan, Rubus Tamás, Simon Mátyás. 2 gólos: Pavlo Bielalov, Czérna Erik, Himics László. 1 gólos: Ésik Ákos, Ilija Kirjuhin, Bogdán Osztrusko, Sikorszki Bence.