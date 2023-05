Pénteken pikáns mérkőzéssel zárja az idényt a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata, Siska Pálmáék azt a Fehérvárt fogadják, amelynek vezetőedzője, Józsa Krisztián a következő szezontól már a rétköziek szakmai munkájáért felel.

– Emellett, igazi tétje is van a mérkőzésnek, mert megszerezhetjük a hetedik helyet, amellyel megismételnénk az előző szezonbeli szereplésünket – reagált a felvetésre Bányász-Szabó Valéria, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője, majd rátért a mérkőzésre. Az várom a csapattól, hogy érezzék át ennek súlyát és a Dunaújváros ellen mutatott küzdőszellemet vigyék ki a pályára és szerezzék meg a győzelmet.

A hetedik helyet a Kisvárda és a Fehérvár mellett az MTK és a Dunaújváros is megszerezheti. A fővárosi kék-fehérek a már biztos ezüstérmes Ferencváros vendégei lesznek, míg a Duna-parti alakulat a bronzra törő Debrecent látja vendégül. Sok forgatókönyv létezik, azonban ha érvényesül a papírforma ezeken a találkozókon, akkor a Kisvárdának nincs más dolga, „csak” le kell győznie a Fehérvárt és várni, hogy miként alakul a fentebb említett két mérkőzés.

– Ahogy mindig szoktuk, ezúttal is videóztunk, alaposan kielemeztünk ellenfelünket, így tisztában vagyunk azzal, miként tudjuk megszerezni a két pontot ellenük. A Fehérvárnak kitűnő válogatott játékosai vannak, tömör, erős belső négyesük jól szűri a beálló körüli játékot, elől pedig nagy lövőerővel támadják a falat – fogalmazott Bányász Szabó Valéria.

Ami az ellenfelet illeti, a csapat sokáig előkelő helyen állt a nagyon sűrű középmezőnyben, ám áprilistól egyre hátrább csúsztak a tabellán. A Siófok elleni döntetlent követően, mind az öt mérkőzésüket elveszítették, köztük a NEKA ellenit, amely igencsak meglepő volt. Ám ezzel együtt is nagy hiba lenne lebecsülni őket. A fehérváriaknál leginkább a Szmbatjan-Sztosics légiós duó a legveszélyesebb fegyver elől, a kapuban pedig ott van a horvát válogatott Pijevic, aki, ha jó napja van, halmozni tudja a bravúrokat.

Nem lesz azonban teljes a Kisvárda csapata, ugyanis a Dunaújváros elleni mérkőzés áldozattal járt, így nem volt zavartalan a mérkőzésre történő felkészülésük.

– Mindig az a legjobb csapat, amelyik a pályára lép, nagy csatára készülünk, bízom benne, hogy a mi lányaink akarja jobban a hetedik helyet – zárta Bányász-Szabó Valéria.