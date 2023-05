– Nem lehetett más a célunk, mint menekülni a győzelembe – idézi a klub honlapja Fekete Tivadar sportigazgatót, aki vezetőedzője is a csapatnak. – A játékosok is átérezték, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk, és kivétel nélkül jó teljesítményt nyújtottak. Nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna egy jó formában lévő Kozármisleny ellen, de továbbra sem dőlhetünk hátra, ugyan tettünk egy lépést előre, de a hátralévő három meccsen is ugyanilyen teljesítményre van szükség.

A Szpari a vasárnapi győzelmével elmozdult az osztályozós pozícióból, de a tabella alja továbbra is nagyon sűrű. A nyíregyháziaknak a következő három fordulóban a DVTK, a Csákvár és a Szeged ellen kell biztosítaniuk a bennmaradást.