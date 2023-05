A Kállósemjén SE egymást követő két évben is megnyerte csoportját a vármegyei másodosztályú bajnokságban, utóbbit követően vállalta az indulást az élvonalban és ott újoncként azonnal az élen végzett. A semjéniek elsősége csak szombaton vált biztossá, miután az utolsó meccsüket is megnyerték. Kedden aztán már az is kiderült, hogy az Ovszijenko Vologyimir játékos-edző által irányított gárdának osztályozót kell játszania az NB III.-ba jutásért.

Tizennyolc egyesület közül kettő játék nélkül feljutott, a többi tizenhat együttest párba sorsolták. Vármegyénk első osztályú pontvadászatának bajnoka a Budapest-bajnokság második helyén végzett REAC-cal küzd meg. Az osztályozók első mérkőzéseit június 4-én 17.30-tól, a visszavágókat június 11-én 17.00 órától rendezik. Ha a második mérkőzés végén a párharc állása döntetlen, akkor 2x15 perces hosszabbítás, majd szükség esetén tizenegyesek döntenek.

Az osztályozók párosítása:

OMTK ULE-1913–Szombathelyi Haladás VSE

Pápai Perutz–Gyöngyösi AK

REAC–Kállósemjén SE

Semjénháza–FC Dunaföldvár

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gárdony-Agárd

Mohácsi TE–Dunaharaszti MTK

SBTC–Nyergesújfalu

Monostorpályi–Cigánd