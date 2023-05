Az előző idény végeredménye után rangadónak lenne nevezhető a Ferencváros és a Kisvárda Master Good összecsapása, hiszen a címvédő a legutóbbi ezüstérmessel mérkőzik. A jelenlegi körülmények között azonban sajnos egyoldalúnak tűnik a párosítás.

Mint ismert, a szabolcsiak az edzőcsere óta nem nyertek mérkőzést, összességében zsinórban kilenc meccse nem győztek. A rossz széria miatt nem tűnik reálisnak a dobogó elérése, viszont a tizenegyedik hely is nyolc pontra van, így a kiesés réme sem igazán fenyegeti az együttest. Ettől függetlenül frusztráló, hogy a Várda senkit nem tud megverni az utóbbi időben.

– Elkezdtünk egy folyamatot, aminek részeként a játékosok igyekeznek elsajátítani az új elképzeléseket és annak részleteit – fogalmazott Milos Kruscsics, a Kisvárda vezetőedzője. – Ez nem könnyű feladat, de jó úton járunk. Valóban nem nyertünk még mérkőzést az én irányításom alatt, viszont csak egyet veszítettünk el, és két alkalommal is úgy maradtunk le a győzelemről, hogy a zsebünkben volt a meccs. Nem állhatunk meg a fejlődésben! Jó a légkör, a játékosok a legjobbjukat nyújtják az edzéseken. Elmondtam nekik is, hogy előbb-utóbb nyerni fogunk. Talán még ennél is keményebben kell dolgoznunk, hinnünk abban, amit csinálunk, és hinni kell magunkban!

A Ferencváros már kilábalt a hullámvölgyből, és szurkolóinak nem kell izgulniuk az újabb bajnoki cím miatt, sőt csapatuk már a héten biztosíthatja az elsőséget. Cikkünk megjelenése után, péntek este ért véget a Honvéd–Kecskemét összecsapás, amin ha kikapott a második helyen álló KTE, akkor már nem érheti utol a zöld-fehéreket. A Ferencváros sorsa ugyanakkor a saját kezében van, azzal ugyanis biztosan eléri a célját, ha megveri a Kisvárdát.

– Úgy készültünk erre a mérkőzésre is, mint a többire, ezen az összecsapáson is győzelemre törekszünk – szögezte le a várdaiak mestere. – Persze tudjuk, hogy a bajnok ellen játszunk, remek játékosok alkotják a csapatát. Tiszteljük őket, de nem félünk tőlük. A legjobb játékunkat akarjuk nyújtani! Nem is figyeltem, milyen eredményt kell elérnie a Ferencvárosnak, hogy már ebben a fordulóban biztosítsa a bajnoki címét. A saját játékunkkal kell törődnünk, egyéb körülményekkel nem szabad foglalkoznunk.

A két csapat ebben az idényben kétszer találkozott egymással: a Groupama Arénában 3–0-ra győztek a hazaiak, a Várkerti Stadionban 0–0-s végeredmény született.

Labdarúgás: NB I., 30. forduló

Szombat, 19.45: Ferencváros–Kisvárda Master Good (Groupama Aréna)

További mérkőzések

Péntek: Honvéd–Kecskemét (lapzártánk után)

Szombat: Újpest–Vasas (14), Paks–DVSC (16.30)

Vasárnap: ZTE–Puskás Akadémia (15), Mol Fehérvár FC–Mezőkövesd (19.30)