Javában tart a finn-lett rendezésű férfi jégkorong elitvilágbajnokság, ahol Magyarország is küzd a bennmaradásért. Előzőleg a hölgyek Kanadában próbáltak szerencsét szintén az A csoportos vébén, ám ezúttal nem tudták megismételni a tavalyi bravúrt, és kiestek. Dr. Módy Tóbiás közvetlen közelről élte át az óceánon túli kalandot, ami bár nem ért véget happy enddel, mégis örök emlék számára.

– Nyíregyházán születtem, itt töltöttem a gyerek- és a diákkorom jelentős részét. A szüleim lokálpatrióták, továbbra is rendszeresen látogatom a szülővárosomat. Innen fakad a sport iránti szeretetem és fanatizmusom. Vízilabda-játékosként az Aqua SE csapataiban nevelkedtem, majd erősíthettem a felnőtt együttest is – fedte fel a szabolcs-szatmár-beregi kötődését Tóbiás.

– Már általános iskolás koromban nagyon érdekelt a biológia. Egy-egy sportsérülésből adódó orvos-beteg találkozás során komoly hatással volt rám az orvos gyógyító, segítségnyújtó szerepköre. Elhatároztam, hogy elindulok ezen a pályán, a sportot és a tanulást összekövetve választottam az orvoslást. Miután lediplomáztam, a sport iránti elkötelezettségemnek köszönhetően több csapat mellett dolgoztam esténként, hétvégente, többek között a debreceni jégkorong utánpótlásnál is tevékenykedtek. Így kerültem közelebbi kapcsolatba a sportággal. Valójában egy last minute ajánlat terelt egy másik vágányra, amikor megkeresett a Magyar Jégkorong Szövetség. Azt kérdezték, hogy el tudnám-e kísérni csapatorvosként a női jégkorong válogatottat Norvégiába egy felkészülési tornára? Egyszerre éreztem megtisztelő és komoly felkérésnek, és természetesen éltem a lehetőséggel. Kifejezetten jól sikerült az ismerkedés, a játékosokkal és a stábbal is hamar megtaláltuk a közös hangot. Az akkori csapatorvosuk a covid-járvány miatt kevesebbet tudott utazni velük, ez az én malmomra hajtotta vizet. Egymást követték a „válogatott meghívók”, egyre szorosabbra fűztük a szálakat a nemzeti csapattal. Az idei, kanadai vébé már a második világesemény volt, ahová a magyar női jégkorong-válogatott hivatalos orvosaként utazhattam.