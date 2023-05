A Szpari számára az idény legfontosabb mérkőzése következik! Négy fordulóval a bajnokság vége előtt egyébként is minden meccsen a győzelemre kell törekedni annak a csapatnak, amelyik a kiesés elől menekül, a Nyíregyháza–Diósgyőr összecsapáson pedig nincs is helye mellébeszélésnek, mindkét együttes szurkolótábora csak a három pontot tudja elfogadni kedvenceitől. Úgy is igaz ez, hogy a mieink a 15. helyről várják a fordulót, míg a DVTK már biztosan bajnok.

– Mindegyik meccs létfontosságú, ám a vasárnapinak nem csupán a pontok gyűjtése miatt van nagy jelentősége – ismerte el Fekete Tivadar, a Spartacus sportigazgatója, aki vezetőedzője is a csapatnak. – Át kell éreznie mindenkinek, hogy ez a mérkőzés különleges a Szpari életében, egy olyan rivalizálás, aminek a története hosszú időre nyúlik vissza. Még nagyobb hangsúlyt kap az eredményesség, hogy külön örömet szerezzünk a szurkolóinknak!

– Ugyanazt kértem a fiúktól, amit a Kozármisleny elleni mérkőzés előtt, vagyis mentálisan nem lehet jobb az ellenfél. Annak sok összetevője van, hogy maga a játék milyen képet mutat, de szenvedélyben nem nőhet fölénk a Diósgyőr! Egész héten suly­koltam a fiúkba, hogy szeretném látni a tüzet, a becs­vágyat, a mindenáron való győzni akarást, amire a kilátogató nézők is azt mondhatják, hogy ez a csapat tenni akar az eredményességért. Aki nem ilyen szemléletben játszik, annak nincs helye a pályán – tette hozzá a sportvezető.

A Szparinak biztosan lesznek fontos hiányzói hétvégén, hiszen Jánvári Gábort vakbéllel műtötték, míg Baki Ákos eltiltott.

Novák Csanádot a kozármislenyi mérkőzésen fejbe rúgták, és eltört az orra. A csatár egy speciális maszkot kapott, egy napja lesz, hogy megszokja, milyen benne játszani, de a tervek szerint pályára lép a DVTK ellen.

A klub ezúttal is indít ingyenes szurkolói buszt Balmazújvárosba. A jármű vasárnap 15 órakor indul a Városi Stadion parkolójából, érkezési sorrendben lehet felszállni rá.

Labdarúgás: NB II., 36. forduló

Vasárnap, 17.00: Nyíregyháza Spartacus–DVTK (Balmazújváros)

További mérkőzések: Kazincbarcika–Gyir­mót, ETO FC Győr–Kozármisleny, Haladás–Mosonmagyaróvár, Siófok–Budafok, Soroksár–Békéscsaba, Tiszakécske–Dorog, Ajka–Szentlőrinc, Csákvár–Szeged, Pécs–MTK.