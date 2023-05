Vezéráldozattal járt a Nyíregyháza Spartacus kozármislenyi győzelme. A Szpari házi gólkirályát, Novák Csanádot fejbe rúgták, utóbb kiderült, hogy eltört az orra. A csatár elmondása szerint helyre rakták sérülést, egyre kevésbé érez fájdalmat, a tervek szerint pénteken érkező maszkban pedig reményei szerint pályára léphet a hétvégi rangadón.

Merthogy számára is különösen fontos a következő mérkőzés. Noha a 28 éves támadó nem nyíregyházi, tisztában van vele, hogy egy Spartacus–DVTK derbi más, mint a többi meccs.

– Szerintem mindenki fejében benne van, milyen fontos ez a mérkőzés – árulta el Novák Csanád. – Senkit nem kell külön motiválni, hiszen ez a párosítás bármikor rangadó, mindegy, ki hol áll éppen a tabellán. Ha a bajnok ellen győznénk, nagy lökést adna a folytatásra. A DVTK dominálni szokta a mérkőzéseket, biztosan nagy jelentősége lesz a pontrúgásoknak, továbbá fontos, hogyan tudjuk kikapcsolni a kulcsjátékosaikat. Ha utóbbit sikerrel véghez visszük, akkor sebezhető az ellenfelünk.

Novák szereplése azért is nagyon fontos lenne a rangadón, mert 15 góljával ő a Szpari legeredményesebb játékosa és a csapat játékához akkor is sokat hozzátesz, amikor éppen nem ő talál be.

– Nem érzem nyomásnak, inkább jó érzés és pluszt ad, hogy tőlem várják a gólt – válaszolt arra a kérdésre, hogyan kezeli azt a helyzetet, hogy sok múlik az ő formáján. – A csatárok életében van olyan, amikor minden kifelé pattan, máskor pedig vele van a szerencse. A gólszerzést tekintve az előző nem volt jó évem, most általában elém pattan a labda és tudom is értékesíteni ezeket a helyzeteket. Ezt meg kell lovagolni!

Az utóbbi hónapokban nem győztük hangsúlyozni, milyen nehéz helyzetben van a Spartacus. Heteken át osztályozós pozícióban álltak a nyíregyháziak, a legutóbbi, Kozármisleny elleni győzelemmel viszont vonal fölé kerültek és a 15. helyről várhatják a 36. fordulót. A csapatnak három meccsen át kell legalább megőrizni ezt a pozíciót, ami azt jelentené, hogy megmarad a tagsága az NB II.-ben.

– A mislenyi győzelemmel elértük, hogy a mi kezünkbe kerüljön a sorsunk – tette hozzá. – Ha a hátralévő három mérkőzésből hármat nyerünk, nincs miről beszélni, nem számít, hogy mások mit játszanak. Ha úgy alakulnak az eredmények, akkor már a Csákvár elleni meccsről úgy jöhetünk haza, hogy biztos a helyzetünk, de ha a Szeged ellen érjük ezt el, az sem baj, csak legyen meg a bennmaradás!

A Diósgyőr ellen tehát kettőzött erővel kell küzdeniük a piros-kékeknek, akik győzelemmel duplán boldogítanák a szurkolóikat: a csapat felülmúlná a nagy riválist, valamint fontos lépést tenne a bennmaradás felé. A mérkőzést vasárnap 17 órakor rendezik Balmazújvárosban.

Az egymás elleni NB II.-es mérkőzések

A magyarfutball.hu statisztikája alapján

2022–2023: DVTK–Nyíregyháza 2–0

2021–2022: Nyíregyháza–DVTK 1–0

2021–2022: DVTK–Nyíregyháza 4–2

2010–2011: Nyíregyháza–DVTK 2–3

2010–2011: DVTK–Nyíregyháza 2–1

2003–2004: Nyíregyháza–DVTK 3–2

2003–2004: DVTK–Nyíregyháza 1–1

2002–2003: Nyíregyháza–DVTK 3–0

2002–2003: DVTK–Nyíregyháza 4–2

2001–2002: DVTK–Nyíregyháza 3–1

2001–2002: Nyíregyháza–DVTK 0–2

1996–1997: Nyíregyháza–DVTK 1–0

1996–1997: DVTK–Nyíregyháza 0–0

1995–1996: Nyíregyháza–DVTK 3–1

1995–1996: DVTK–Nyíregyháza 2–0

1994–1995: DVTK–Nyíregyháza 0–1

1994–1995: Nyíregyháza–DVTK 0–0

1993–1994: Nyíregyháza–DVTK 1–0

1993–1994: DVTK–Nyíregyháza 2–1

1990–1991: DVTK–Nyíregyháza 2–0

1990–1991: Nyíregyháza–DVTK 1–2

1989–1990: DVTK–Nyíregyháza 1–2

1989–1990: Nyíregyháza–DVTK 0–1

1988–1989: Nyíregyháza–DVTK 2–1

1988–1989: DVTK–Nyíregyháza 2–2

1987–1988: DVTK–Nyíregyháza 1–1

1987–1988: Nyíregyháza–DVTK 3–0

1986–1987: DVTK–Nyíregyháza 3–3

1986–1987: Nyíregyháza–DVTK 3–1

1985–1986: DVTK–Nyíregyháza 2–0

1985–1986: Nyíregyháza–DVTK 2–3

1984–1985: Nyíregyháza–DVTK 0–1

1984–1985: DVTK–Nyíregyháza 2–2

1946–1947: DVTK–Nyíregyháza 6–1

1946–1947: Nyíregyháza–DVTK 2–4

A Nyíregyháza Spartacus, illetve jogelődjei különböző néven szerepeltek korábban. Felsorolásunkban egységesen Nyíregyházát írtunk.