Május 10. és 14. között rendezték a 44. magyar kerékpáros körversenyt, azaz a Tour de Hongrie-t, melynek mezőnyében egy év kihagyást követően ismét volt nyíregyházi bringás. A klubszinten Olaszországban légióskodó Hrenkó Norbert ugyanis meghívást kapott a magyar nemzeti válogatottba. A 2023-as viadalon minden eddiginél komolyabb mezőny állt rajthoz, hiszen a megmérettetés erre az évre már megkapta a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) Pro-Series besorolását, így a rajtnál a regnáló Európa-bajnok mellett korábbi Tour de France-győztest és olimpiai bajnokokat is köszönthettek.

Motivációban nem volt hiány

– Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy rajthoz állhattam ebben a mezőnyben – kezdte élménybeszámolóját megkeresésünkre Norbert. – A rajtnál ténylegesen olyan bringások álltak mellettem, akiket korábban csak a televíziós közvetítésekben láthattam. Ez persze hatalmas motivációval bírt. A keszthelyi Festetics-kastélyban volt a hivatalos csapatbemutató, amely igencsak impozáns körítést adott az eseménynek.

Az első szakasz Szentgotthárd környékén zajlott, lényegében körpályán. A kilenc WorldTeam és kilenc ProTeam – a sportág első és másodosztályú klubjai – sort felvonultató mezőnyben nem volt könnyű dolga a válogatottnak, amely nem is tette magasra azt a bizonyos lécet.

– A válogatott azzal a céllal állt rajthoz, hogy mutassuk a trikót, próbáljunk benne lenni a szökésekben, és amennyiben lehetőségünk adódik, akkor Filutás Viktort segítsük a szakasz végi sprintekben – folytatta a pályafutását az NYKSE színeiben kezdő kerékpáros. – A Lengyelországban profiskodó Filu volt a kiemelt sprinterünk, de olyan csapatok mellett, mint a belga Soudal–Quick-Step vagy az ausztrál Team Jayco AlUla, esélyünk sem volt még csak a legjobb húsz környékére se odaérni. Mindezek ellenére jól alakult az első két nap. Szentgotthárdon Szijártó Zétény került bele a nap szökevénycsoportjába, ami tökéletes forgatókönyv volt a nemzeti csapat számára.

Másnap aztán eljött Norbi ideje. A Zalaegerszeg és Keszthely közötti, az elsőnél már jóval nehezebb karakterisztikával bíró penzum során ő volt az, aki kiharcolta a helyét az elmenésben.

– Sikerült a második szakaszon szökésbe kerülnöm, ezzel teljesítettem is az előzetesen magam elé kitűzött célomat – mesélte az etap történéseit az egyébként a trevisói So.L.Me–Olmo csapatának versenyzője. – Ez persze sokak számára érthetetlen lehet, hogy miként elégedhet meg csupán egy szökésbe kerüléssel valaki, de amennyiben reálisan felmérjük a mezőny erősségét, akkor a válogatott számára ez volt a reális cél.

Élet a nap szökésében

– Érdekesen alakult ki ez a szökés, lényegében a második sorból, a szélen próbáltam meg előre jönni, amikor egyszer csak azt vettem észre, hogy én tekerek az élen, amikor pedig hátranéztem, akkor már három másik bringással a nyomomban el is szakadtunk a pelotontól. Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy túl sokat vezettem a spiccen, bár így jóval többet mutatott a televízió is, de a viccet félretéve, visszanézve a szakaszt, tényleg sokat voltam a kép­ernyőn. Az emelkedőn pont beforogtam, amikor a szlovák Matus Stocek (ATT Investments) és az olasz Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk) olyan antrittel indult meg, amit lehetetlen volt átvenni, ráadásul az köztudott, hogy én nem vagyok egy kifejezett hegyimenő. Ez hirtelen sok volt, így inkább a saját tempót választottam, bár hamar rájöttem, hogy annak sincs sok értelme, ha visszaküzdöm magam a következő emelkedő kezdetéig, így visszacsorogtam a főmezőnybe.

Mivel a verseny további szakaszain magyar kerékpáros már nem tudott szökésbe kerülni, így Norbi teljesítménye jelentősen felértékelődött még akkor is, ha a hegyi befutóval záródó etapok nem neki kedveztek, így Dobogókőn limitidőn kívül ért célba, ami számára a verseny végét jelentette.

– A harmadik szakaszon aztán minden összejött, ami összejöhetett – tért át a korábbi U23-as magyar időfutambajnokság ezüstérmese a hegyi szakaszokra. – Pécsen az első kör még azt mondom, hogy hagyján, az igazi tempóváltás nem is a hegyen, hanem az első lejtmenetben kezdődött, ahol lecsúszott a nyergem, ami ráadásul beszorult a vázba, így kerékpárt kellett cserélnem. Persze ehhez hátra kellett maradnom, amikor pedig a csere után visszaértem a kocsisor közepéig, akkor megint jött a hegy. Ettől függetlenül végigküzdöttem a napot, nem akartam feladni. Az a rengeteg ember, akik az út mellett álltak, adtak egy olyan szintű motivációt, hogy nem is lehetett.

A végállomást a királyszakasz jelentette. Dobogókőn olyan tempót diktáltak az élcsapatok, és kerékpárosnyelven szólva olyan tűzijátékot rendeztek, ami a kis csapatok versenyzőinek megpecsételte a sorsát.

Megérkezett a kalapácsos ember

– Már a sík rész is becsapós volt ezen a napon – ecsetelte a verseny legnehezebb szakaszát a huszonegy esztendős sportoló. – Az első emelkedő lábáig elérve már 1200 méternyi szintet mutatott a kerékpáros komputerem. Két-bükk­fán sokakhoz hasonlóan számomra is megérkezett a kalapácsos ember, habár itt ért a verseny során legváratlanabb élmény, ugyanis az INEOS Grenadiers, azaz a 2010-es évek legsikeresebb kerékpároscsapatának kísérőautója adott szélárnyékot, így pedig sikerült átmenetileg visszakapaszkodnom. Aztán Pilis­szántónál véget ért számomra a verseny, a zsűri ott vette ki azokat, akik túlságosan leszakadtak.

Mint ismert, az utolsó budapesti szakaszt az időjárás miatt neutralizálták, így a svájci Marc Hirschi (UAE Team Emirates) összetettbeli sikerével ért véget a viadal. Hrenkó Norbert teljesítményével Dér Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is elégedett volt.

– Rengeteg dicséretet, biztatást és elismerést kaptam már a verseny közben is – zárta gondolatait Norbi. – A szövetségi kapitány is teljes mértékben elégedett volt velem, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a következő versenyem is a válogatott színeiben lesz, méghozzá a május 24-én rajtoló Orlen Nations Grand Prix-n, melynek első két szakaszát Magyarországon rendezik. Ami pedig összességében a Tour de Hongrie-t illeti, élményként éltem meg azt, hogy egy ilyen erősségű mezőnyben aktívan versenyezhettem.