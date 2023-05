Aktuális helyezéstől függetlenül női kézilabdában mindig rangadónak számított eddig egy Kisvárda-Debrecen mérkőzés. Mint az ismert, a vendégek a bronzéremért küzdenek és amellett, hogy könnyebb is sorsolásuk, mint a Mosonmagyaróváré, riválisuk hazai pályán botlott a Siófok ellen, így lépéselőnybe került Szilágyi Zoltán csapata. Kisvárdán azért soha nem mehettek biztosra, februárban például csak a dudaszó pillanatában szerezték meg győztes találatukat. A szombati találkozóra igen szerény létszámban kísérték el őket szurkolóik, hiszen ebben az időpontban fogadta a labdarúgó élvonalbeli bajnokságban a Loki a Honvédot. Így csak kevesen láthatták, hogy csapatuk lendületesen, gólerősen kezdett, ezért a hazaiak már az ötödik perc elején kikérték első idejüket. Ez azonban nem hozott változást, így Bányász-Szabó Valéria rövid időn belül ismét magához rendelte övéit. A rövid pauza ismét nem vezetett eredményre, a Debrecen kénye-kedve szerint szedte szét a lassan mozgó kisvárdai falat. Hol átlövésből, hol beállóból, hol szélről voltak eredményesek és fokozatosan növelték előnyüket. A hazai csapat nemcsak hátul, elöl sem muzsikált jól, ritmustalanul, lassan szőtte támadásait és sok technikai hibát vétett, erőtlen lövéseiket Gabriel könnyedén hárította. Egyedül Juhász Gréta emelhető ki, aki próbálkozott becsülettel, de lövéseinek csak a fele talált utat a hálóba. A félidő derekára megvolt a közte tíz a vendégek javára. Ezzel azonban nem elégedett meg a Debrecen, nem vett vissza a tempóból és a félidő végére eldöntötte a két pont sorsát, átrobogott az enerváltan játszó Kisvárdán. Bizony jól jött a szünet Siska Pálmáéknak.

Valamivel élesebb hazai csapat jött ki az öltözőből, hiszen a becsületükért küzdöttek, a góllövéssel azonban továbbra is hadilábon álltak. Biztos vezetésének tudatában sem engedett a szorításból a Debrecen, nagy kedvvel szőtték támadásaikat a játékosok láthatóan élvezték a macska-egér harcot. Ahogy haladtunk előre az időben, fogyott a hazaiak ereje és lendülete, talán a halványan pislákoló harci kedvük is kialudt amikor a 43. percben Bordás Réka találatával először vezettek a cívisvárosiak húsz (!) góllal. A végére csak egyetlen kérdés maradt, képes-e megszerezni a hazai csapat a tizedik (!) gólját. Nincs mit szépíteni, ezen a napon osztálykülönbség mutatkozott a két csapat között.

Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler 9-35 (6-20)

Kisvárda, 320 néző, v.: Altmár, Horváth. Kisvárda: Graovac – Udvardi, Karnik, Siska, Radojevics, Sápi 1, Siska, Mérai. Csere: Mátéfi (kapus), Juhász 5, Bouti, Trúnková 2, Akijama 1/1, Habánková, Sztamenics, Szarková, Makkai. Edző: Bányász-Szabó Valéria. Debrecen: Gabriel – Töpfner 7, Vámos P. 1, Bordás 6, Planéta 3, Kácsor 3, Petrus 4. Csere: Füzi-Tóvizi 4, Hámori, Szabó 2/1, Csernyánszki 3/1, Vámos M. 2 Edző: Szilágyi Zoltán.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0-3, 9. p.: 1-7, 15. p.: 1-11, 20. p.: 3-14, 28. p.: 6-20, 35. p.: 7-21, 43. p.: 8-28, 50. p.: 8-30, 58. p.: 9-33.

Kiállítások: 4, illetve 4 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 4/2.