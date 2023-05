Mozgalmas hétvégén vannak túl az Aqua Sport Egyesület vízilabdázói. Szombaton befejeződött az Észak-keleti Területi Gyermek I.-es bajnokság, ahol a bajnoki döntőt játszottak a 2008-2009-es születésű nyíregyházi gyerekek. A bajnoki cím sorsa két mérkőzésen dőlt el a Zempléni VK csapattal szemben. Az első felvonás egy nagyon szoros és izgalmas mérkőzést hozott. A félidőben az eredményjelző 10-4-es állást mutatott a Zempléni csapatnak. A harmadik negyedben azonban elindult a nyíregyházi henger, amit mi sem bizonyít jobban, hogy 7 (!) gólos hátrányt dolgoztak le a nyíregyháziak és nyerték meg a mérkőzést 13-12-re. A második mérkőzés már simábban alakult és magabiztos 14-9-es győzelemmel megérdemelten nyerte meg az ÉK gyermek I-es Bajnokság zöld csoportját az Aqua SE.

Eredmények

Aqua SE-Zempléni VK 13-12 (2-3, 2-7, 3-1, 6-1)

Gólszerzők: Koi 5, Tolnai 4, Varga, Simon, Tomori, Maczkó

Zempléni VK-Aqua SE 9-14 (2-1, 0-8, 1-2, 6-3)

Gólszerzők: Koi 5, Tolnai 2, Varga 2, Himics 2, Simon, Tomori, Tilki

– Izgalmasan zártuk az évet az Északkeleti Gyermek I.-es bajnokságban. Két nagyszerű mérkőzésen vagyunk túl. Az, hogy egy csapat hétgólos hátrányból álljon fel és nyerje meg a mérkőzését ami egy bajnoki elsőségről dönt, egyszerűen elképesztő. Legyen szó bármilyen bajnokságról. Dicséret illeti a csapatot, megmutatták azt, hogy mi is van bennük és egy percig sem adták fel küzdelmet. Gratulálok nekik és büszke vagyok rájuk. Igazi bajnokok lettek – mondta Hatvani Péter a gyermek csapat edzője.



Vasárnap Dunaújvárosban zárult az A2-es Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság D-csoportja az AQUA Sport Egyesület vízilabdásai számára. A serdülő csapat magabiztos játékkal 12-6-os győzelmet aratott a DFVE csapata ellen, így 100%-os mérleggel nyerte meg a csoportját. A gyermek csapat egy gólgazdag mérkőzésen mindent megtett azért, hogy megnyerje az összecsapást, azonban a találkozó folyamán gyakran fordult elő, hogy a véleményes ítéletekkel is meg kellett küzdeniük, így a mérkőzést végül a hazaiak nyerték meg kétgólos különbséggel. A teljesen elfáradt, többségben serdülőkből álló ifi csapat nagyot küzdött és kiadott magából mindent, de nem sikerült a bravúr így 12-5-ös vereséget szenvedett a házigazdáktól. Az Aqua SE ifi csapata így, a 3. helyen zárta a D csoport küzdelmeit.

Serdülő mérkőzés

DFVE-AQUA SE 6-12 (1-4, 1-2, 3-2, 1-4)

Gólszerzők: Pelle L. 5, Radóczi 2, Virág B., Tolnai, Székely, Rudik, Éder-Pavolek

Gyermek mérkőzés: DFVE-AQUA SE 17-15 (6-4, 4-3, 5-4, 2-4)

Gólszerzők: Koi 4, Tolnai 3, Himics 3, Simon 2, Tilki 2, Kóth

Ifjúsági mérkőzés

DFVE-AQUA SE 12-5 (3-2, 3-2, 2-0, 4-1)

Gólszerzők: Pelle L. 2, Virág B., Székely, Kun



– Először is szeretném megköszönni Pelle Györgynek és Pettendi Dávidnak, hogy végig velünk voltak és képviselték az ifi vonalat az Aqua-ban. Ők ketten a példák arra, hogy az érettségire való felkészülés alatt is lehet mérkőzésre és edzésre járni. Sajnos kiöregednek az ifi korosztályból, de bízom benne, hogy nem szakadnak el a sporttól a továbbiakban sem. A serdülő csapat hozta a kötelezőt és megnyerte a D csoportot 100%-os mérleggel. Gyermek csapatunk ezen a hétvégén kihozta magából azt, amire igazán képesek. Most játszottak a legjobban a szezon során. A serdülőkből álló ifi csapatunk nagyot küzdött egész évben, a mostani mérkőzés végére nagyon elfáradtunk, így nem sikerült megnyernünk az összecsapásunk. A bajnokságaink véget értek, azonban az edzések még folytatódnak, de azért már lazábban egy kicsit. Minden játékosomra és csapatomra nagyon büszke vagyok, és köszönöm nekik az egész éves munkát – értékelt Hatvani Péter.