A Kisvárda Master Good SE első osztályú utánpótlás csapatai szerdán egyaránt a Vasat fogadták. Az Ifisták a kezdeti bizonytalankodás után rákapcsoltak és már a szünetre eldöntötték a két pont sorsát. Dévényi János csapata ezzel a győzelemmel továbbra is tartja előkelő negyedik helyét a tabellán. A serdülők egy gólgazdag mérkőzésen kaptak ki az angyalföldi korosztályosoktól.

Leány U 19 I. osztály, 26. forduló

Kisvárda-Vasas SC 34-24 (18-8)

Kisvárda, 35 néző, v.: Ignéczi I., Pánczél-Héjjas. Kisvárda: Rédai, Sarac, Leskóczi (kapusok), Rosokha 2/1, Kochan 4, Makkai 6, Micevski 8/2, Erőss 3, Vorinka 3, Birta 1, Takács, Mucsicska, Lakatos 6. Edző: Dévényi János. Kiállítások: 6, illetve 0 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 5/4.

Dévényi János: – Szerenádozás utáni hangulatban kezdtük a mérkőzést. Aztán összekapták magukat a lányok és az első félidőben eldöntötték a mérkőzést. Gratulálok a csapatnak.

Leány U17, I. osztály, 26. forduló

Kisvárda-Vasas SC 39-45 (18-23)

Kisvárda, 59 néző, v.: Ignéczi I., Pánczél-Héjjas. Kisvárda: Rédai, Zilahi (kapusok), Rosokha 15/1, Ignéczi, László 9, Mészáros, Ari, Karácsony 3, Takács 2, Mucsicska 8, Hegedűs, Beri 2, Kerezsi. Edző: Szankuné Ésik Gabriella. Kiállítások: 10, illetve 0 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 10/7.

Szankuné Ésik Gabriella: – Igazából a kapott 45 góllal volt probléma. Hiányoztak a megállító ütközések, az egész mérkőzés egy góllövő versenyre hasonlított. Sajnos ismét és már sokadjára most is azt tudom mondani, hogy ebbe a mérkőzésbe is benne volt a győzelem, csak egy kicsit kellett volna élesebbnek lenni.