Két hét szünet után szerdán folytatódik a férfi kosárlabda NB I./A alsóházi rájátszása. Az Oroszlány és a Paks bennmaradása már matematikailag is biztos, de a Kaposvár és a Szeged sincs rossz helyzetben. Nagy valószínűséggel a Honvéd és a Nyíregyháza között dől el, melyik gárda végez az utolsó helyen.

A Cápák a folytatásban háromszor hazai pályán, kétszer idegenben játszanak, mindegyik gárda ellen egy-egy összecsapása lesz még.

Az utolsó roham az Atomerőmű ellen kezdődik szerdán 18 órakor a Continental Arénában. Mivel a tolnaiak már elérték a legfőbb célt, vagyis nem kell a kiesés elől menekülniük, talán nem olyan motiváltak már, mint az első körben. Idegenben egyébként sem remekeltek az alsóházban, eddigi két meccsüket elveszítették: Budapesten 75–65-re, Oroszlányban 99–80-ra maradtak alul. Otthon sokkal jobban szerepeltek, mások mellett a Nyíregyházát is meglehetősen simán legyőzték (89–72).

A Blue Sharks az első körben csupán egy mérkőzést nyert, a legutóbbi három meccse több szempontból is biztató volt. Abban lehet bízni tehát, hogy a javuló játék győzelmekben is megmutatkozik az utolsó szakaszban, akár már a szerdai mérkőzésen is.

– Jól jött a szünet, hogy pihenjünk picit és fizikailag is rendbe tegyük magunkat, valamint lehetőségünk volt arra is, hogy a játékunk bizonyos részletein alakítsunk – mondta el Darko Radulovic vezetőedző. – A Paks nehéz ellenfél, de mint a magyar első osztályban minden csapat számára, az együttesüknek is nehezek az idegenbeli meccseik. Az előző, egymás elleni mérkőzésünkön fölénk nőttek fizikailag és a második félidőben elvesztettük a fókuszt is. Fejlődnünk kell ezekben a szegmensekben, hogy győzelmet arassunk.

Amennyiben az Atomerőmű teljes kerettel érkezik, több játékosára is nagyon figyelni kell, de a magyar mezőnyben ritka módon nem valamelyik légiós a legveszélyesebb játékosa a vendégeknek, hanem a válogatott kiválósága, Eilingsfeld János. Az erőcsatár kitűnő alapszakasz után az alsóházi rájátszásban is remekel: az eddigi négy meccsen 20 pontot átlagol 94 százalékos büntetőzéssel, mellette 7.5-tel a csapat legjobb lepattanózója.

Az alsóházi rájátszás állása

1. Oroszlány 5 5 - 443-370 14

2. Paks 5 3 2 419-393 14

3. Kaposvár 5 2 3 403-409 12

4. Szeged 5 3 2 405-398 11

5. Honvéd 5 1 4 368-399 8

6. Nyíregyháza 5 1 4 369-438 7

A Nyíregyháza programja

Május 10.: Nyíregyháza–Paks

Május 13.: Nyíregyháza–Szeged

Május 17.: Kaposvár–Nyíregyháza

Május 20.: Honvéd–Nyíregyháza

Május 24.: Nyíregyháza–Oroszlány